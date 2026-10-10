وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقوم اليوم بزيارة ميدانية لمحافظة الوادي الجديد

تقوم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اليوم السبت بزيارة ميدانية إلي محافظة الوادي الجديد لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والأنشطة الخدمية بالمحافظة بمراكز الداخلة والخارجة والفرافرة وبلاط، والتي تمس حياة المواطنين بالمحافظة، وذلك بحضور حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، و محمد كجك نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

جولة ميدانية بالوادي الجديد

ومن المقرر أن تستهل الدكتورة منال عوض زيارتها للمحافظة بزيارة كهف الجارة بواحة الفرافرة، والذي يعد أحد أبرز المعالم الطبيعية والجيولوجية الفريدة في مصر، يعقبها وضع حجر الأساس لمشروع مجمع تمور الشركة المصرية للتنمية الزراعية بواحة الشوربجي، كما تشهد توقيع محاضر استلام وتشغيل محطات الصرف الصحي.

وتتضمن زيارة وزيرة التنمية المحلية والبيئة لمحافظة الوادي الجديد افتتاح عدد من المجازر بمدينتى الداخلة والخارجة ضمن المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات الذي تنفذه الوزارة، وتتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية النهضة بالفرافرة ، بالإضافة إلى متابعة جهود المحافظة في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة .

كما ستقوم الدكتورة منال عوض بوضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وذلك بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الوادي الجديد وهيئة تنمية الصعيد، ومنها مجمع الصناعات بالداخلة ، ومجمع الصناعات الغذائية بالخارجة، بالإضافة إلى افتتاح المركز التكنولوجي بالديوان العام بالخارجة، ومركز الشبكات والمرافق بالخارجة، والمجمع الحرفي بقرية الشيخ مرزوق.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى حرص الوزارة علي المتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف محافظات الجمهورية لدفع وتيرة العمل بتلك المشروعات؛ من أجل تحسين وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

و أكدت د.منال عوض أن محافظة الوادي الجديد تمتلك مقومات تنموية فريدة في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والبيئية والطبيعية ، وأحد المحافظات التي تتمتع بمزايا نسبية جيدة وذات موقع مميز وإمكانات وثروات واعدة تدعم جهود النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظة بما يساهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .