يوم ترفيهى لذوي الهمم احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بدمياط

في إطار احتفالات مراكز الشباب بمحافظة دمياط بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، نفذ مركز شباب كفر الشناوي، يومًا ترفيهيًا لذوي الهمم، تضمن مجموعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية، إلى جانب فقرات الرسم على الوجوه، وسط أجواء من البهجة والسعادة والمشاركة الإيجابية.

جاءت الفعاليات تحت إشراف خلود خيري، مشرفة النشاط بالمركز، في إطار حرص المركز على إدخال البهجة إلى نفوس ذوي الهمم، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية، وتنمية روح التواصل والاندماج بينهم، وذلك تحت إشراف مديح حماد، وكيل المديرية للشباب.

يأتى ذلك تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام الدين فوزي، وتوجيهات الدكتور حسام أبو سالم مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط.