نجل نصر إبراهيم: والدي خدم النادي دون مقابل.. وكنت أتوقع اهتمامًا أكبر بتاريخه

تحدث هشام، نجل نصر إبراهيم، نجم الزمالك الراحل، عن مواقف والده مع القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه كان دائمًا يقدم خدماته للنادي دون انتظار أي مقابل، كما وجه الشكر إلى أحمد سليمان على مساندته للأسرة خلال الفترة الماضية.

وقال هشام نصر إبراهيم، في تصريحات عبر برنامج «ستاد مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عبد الناصر زيدان، ويذاع على قناة Modern MTI: «الحمد لله، والدي عاش خفيف ومات خفيف».

وأضاف: «أحمد سليمان كان معانا لآخر لحظة، وحابب أشكره من خلال البرنامج، لأن موقفه معانا يستحق التقدير».

وتابع نجل كابتن الزمالك الراحل أن والده لم يكن ينتظر أي مقابل نظير ما يقدمه للنادي، موضحًا: «الكابتن مكنش بينتظر أجر، وكان دايمًا بيخدم النادي ومش منتظر حاجة من حد، أو إن أي حد يعمله حاجة».

وأشار هشام نصر إبراهيم إلى أنه كان يتوقع أن يجد اهتمامًا أكبر بوالده وتاريخه داخل نادي الزمالك، قائلًا: «أنا كنت متوقع إني مش هلاقي حد، لكن تاريخ والدي واسمه وحب الناس ليه أكبر من كده بكتير».

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى تلقيه رسالة عبر تطبيق واتساب من نائب رئيس النادي، مؤكدًا أهمية تقدير رموز الزمالك، وقال: «فيه حاجة اسمها تقدير رموز النادي، وأنا مش منتظر حاجة من حد».