من الألف إلى الياء.. إعلامي يكشف خطة "الأفريقية" لتنظيم وتأمين مباراة القمة

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن تفاصيل خطة شركة المجموعة الأفريقية لتنظيم وتأمين مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها مساء غد الأحد، في إطار الاستعدادات لخروج اللقاء بصورة تنظيمية مميزة.

مباراة القمة

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج «ستاد مصر» المذاع على قناة Modern MTI، إن الشركة أعدت خطة شاملة لتأمين المباراة وتنظيم دخول الجماهير إلى استاد القاهرة الدولي، بما يضمن تواجد كل مشجع في المقعد المخصص له وفقًا للتذاكر وبطاقات «الفانز».

وأوضح أن الخطة تتضمن توزيع مجموعات عمل في مختلف أرجاء الاستاد والمدرجات، إلى جانب تأمين اللاعبين، وفرض حراسة مشددة على غرف ملابس الفريقين وطاقم التحكيم، لضمان سير المباراة في أجواء منظمة.

وأضاف أن الشركة خصصت فرق عمل عند جميع منافذ الاستاد لتنظيم دخول الجماهير الحاصلة على التذاكر المخصصة لحضور القمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول الألعاب النارية والشماريخ وأي مواد محظورة داخل المدرجات.

واختتم زيدان تصريحاته بالتأكيد على أن الخطة تستهدف إحكام التنظيم والتأمين في جميع مراحل المباراة، بداية من دخول الجماهير وحتى انتهاء اللقاء ومغادرة الاستاد، بما يسهم في خروج القمة بين الأهلي والزمالك بالشكل اللائق بقيمة الفريقين وجماهيرهما.