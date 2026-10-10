علق هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على مصير رمضان صبحي، نجم الفريق السماوي، بعد إيقافه 4 سنوات.

هاني سعيد: نساند رمضان صبحي فى أزمته ولا نتعجل التجديد للشيبي

وقال هاني سعيد، في مؤتمر صحفي: “رمضان صبحي موقوف أربع سنوات وكده كده عقده خلاص”.

وشدد على أن نادي بيراميدز يساند رمضان صبحي بعد الأزمة التي وقع فيها.

وأضاف: “معندناش استعجال نجدد لمحمد الشيبي وهو من اللاعبين المميزين”.

وواصل هاني سعيد الحديث عن ضم محمد هاني، نجم النادي الأهلي، في الإعلام فقط، ولا توجد أي مفاوضات مع اللاعبين الذين ترددت مؤخرا.

وأشار إلى أن نادي بيراميدز يستعين بالعناصر الشابة، وتم الدفع بالبعض منها فى مباراة كأس الرابطة المحترفة.

وشدد على أن الحكام لا يوجد منهم قصد في احتساب الأخطاء، وهو غصبا عنه وقوعه فى الأخطاء.

وحضر المؤتمر الصحفي الجنوب أفريقي رولان موكوينا، وهاني سعيد، المدير الرياضي، وأحمد الشناوي، حارس المرمى، والدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي للنادي.