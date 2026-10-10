أرسنال يقلب الطاولة على ليدز ويحقق فوزًا مثيرًا في الدوري الإنجليزي

حقق أرسنال فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار بفضل هدفين في الشوط الثاني.

وبدأت الإثارة في الدقيقة 55، عندما سجل جيمس جاستن هدف التقدم لصالح ليدز يونايتد، ليضع أصحاب الأرض تحت الضغط ويمنح فريقه الأفضلية في النتيجة.

ورد أرسنال سريعًا، بعدما أحرز ريكاردو كالافيوري هدف التعادل في الدقيقة 62، مستفيدًا من تمريرة بن وايت، ليعيد المواجهة إلى نقطة البداية ويشعل أجواء اللقاء.

وواصل الفريق اللندني ضغطه الهجومي، حتى نجح برونو جيمارايش في تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 70، بعد تمريرة من ديكلان رايس، ليقود أرسنال إلى حصد النقاط الثلاث ويمنحه انتصارًا مهمًا في مشواره بالدوري الإنجليزي.

وبهذا الفوز، حسم أرسنال المواجهة لصالحه بنتيجة 2-1، بعدما أظهر رد فعل قويًا في الشوط الثاني وتمكن من قلب النتيجة أمام ليدز يونايتد.