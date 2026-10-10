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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صفقة جديدة في القمة.. مفاجأة مدوية في تشكيل الأهلي أمام الزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
أحمد أيمن

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة أمام غريمه التقليدي الزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، وسط تحركات فنية من المدير الفني المغربي الحسين عموتة، الذي يبدو أنه استقر على الدفع بأحد الوجوه الجديدة في التشكيل الأساسي، في خطوة قد تحمل مفاجأة لجماهير الفريق الأحمر قبل القمة المنتظرة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة يعاني منها الأهلي في مركز الظهير الأيسر، بسبب الإصابات التي ضربت عددًا من لاعبيه، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى البحث عن بدائل قادرة على سد الثغرات وتقديم الإضافة المطلوبة في واحدة من أهم مباريات الموسم.

توفيق محمد يقترب من الظهور الأساسي أمام الزمالك

وبحسب التقارير الصحفية المتداولة، فإن الحسين عموتة استقر على إشراك الظهير الأيسر توفيق محمد في التشكيل الأساسي خلال مواجهة الزمالك، بعدما انضم اللاعب إلى صفوف الفريق قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ونجح اللاعب في لفت أنظار المدير الفني خلال مباراة الأهلي أمام بترول أسيوط، التي أقيمت ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، إذ قدم مستوى نال إعجاب الجهاز الفني، وعزز فرصه في الحصول على مكان بالتشكيل الأساسي.

ويأمل توفيق محمد في استغلال هذه الفرصة لإثبات قدراته، خصوصًا أن مباريات القمة تمثل اختبارًا حقيقيًا للاعبين، وفرصة مهمة لفرض أنفسهم على حسابات المدرب.

إصابات الأهلي تفتح الباب أمام الصفقة الجديدة

يعاني الأهلي من نقص واضح في مركز الظهير الأيسر، بعدما تعرض المغربي يوسف بلعمري لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، فيما يعاني كريم الدبيس من إصابة في العضلة الخلفية.

وتسببت هذه الغيابات في زيادة الضغوط على الجهاز الفني، الذي يسعى إلى تجهيز البديل المناسب قبل مواجهة الزمالك، خاصة أن السيطرة على الأطراف والحد من خطورة المنافس يمثلان عنصرين مهمين في مباريات القمة.

وفي المقابل، شارك أحمد نبيل كوكا في التدريبات الأخيرة، لكنه لم يدخل قائمة مباراة بترول أسيوط بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية.

لماذا يفضل عموتة الاعتماد على توفيق محمد؟

يميل المدرب المغربي إلى منح توفيق محمد فرصة المشاركة منذ البداية، في ظل ابتعاد كوكا عن المشاركة في المباريات الأخيرة، سواء أمام أبو قير للأسمدة في الدوري أو بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر.

ويبدو أن الجهاز الفني يراهن على جاهزية اللاعب الجديد وقدرته على تنفيذ المهام الدفاعية والهجومية المطلوبة في هذا المركز، مع أهمية تحقيق التوازن أمام فريق الزمالك.

وتمثل المواجهة المرتقبة فرصة مهمة للاعب لإثبات أحقيته بالاستمرار ضمن التشكيل الأساسي للأهلي، بينما يسعى عموتة إلى إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الدفاعية قبل المباراة.

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