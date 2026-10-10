قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منظمة التحرير الفلسطينية تستعد لعقد حوار وطني شامل في القاهرة
عموتة يحدد برنامج الأهلي بعد مباراة القمة
تصعيد خطير في القرن الأفريقي.. إريتريا تطالب مجلس الأمن بردع إثيوبيا وتحذر من حرب مدمرة
سعر الدولار في البنوك الآن
مساهمة تهديفية لـ محمد صلاح.. طرابزون سبور يتقدم على سامسون سبور بثلاثية نظيفة بالشوط الأول
عايز أتبسطلي يومين.. محمود الليثي: مش عايز أدخل في صراعات مع حد لحد ما أقابل ربنا
وزير العدل اللبناني: نزع السلاح غير الشرعي ومكافحة الإرهاب مسار لا رجعة فيه
وضع حجر الأساس لمشروع مدينة الصحفيين الثلاثاء المقبل
توازن الأولويات.. أيرلندا تقترح خفض ميزانية الاتحاد الأوروبي بنسبة 8 %
صفقة أم حرب؟ إسرائيل تترقب قرار ترامب بشأن إيران وسط مخاوف من مفاجأة تقلب الحسابات
مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية
ترامب يجدد شكواه: أنهيت 8 حروب وحررت جميع الرهائن الإسرائيليين ولم أحصل على نوبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هندريك هيلمكه: الأهلي سيفوز بالقمة.. وإمام عاشور أفضل لاعب في الدوري المصري

إمام عاشور
إمام عاشور
باسنتي ناجي

أكد البرازيلي هندريك هيلمكه، لاعب الأهلي السابق، ثقته في قدرة الفريق الأحمر على الفوز بمباراة القمة أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن المواجهة تمثل اختبارًا مهمًا للفريق في بداية مشواره نحو المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم الحالي.

وقال هندريك، في تصريحات عبر برنامج «ستاد مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان على قناة Modern MTI، إن مباراة الأهلي والزمالك تعد واحدة من أكبر المواجهات في القارة الإفريقية، في ظل التاريخ الكبير للناديين وقوة المنافسة بينهما.

وأضاف: «الأهلي نادٍ اعتاد المنافسة على الفوز بكل البطولات التي يشارك فيها، سواء الدوري المصري أو كأس مصر أو دوري أبطال إفريقيا، وهذا جزء أساسي من هوية النادي، كما أن جماهيره تنتظر منه الانتصارات دائمًا».

وتابع: «بعد تتويج الزمالك بالدوري في الموسم الماضي، أعتقد أن الأهلي سيكون أكثر تحفيزًا لاستعادة اللقب، وستكون مباراة القمة بداية مهمة لوضع الأساس للموسم. أتوقع مواجهة متقاربة، لكنني متأكد تمامًا من فوز الأهلي».

هندريك يتحدث عن المنافسة على الدوري

وتطرق لاعب الأهلي السابق إلى المنافسة في الدوري المصري، مؤكدًا أن المسابقة تضم العديد من الفرق القوية واللاعبين الموهوبين، مع بروز بيراميدز خلال السنوات الأخيرة بوصفه منافسًا قويًا على البطولات.

وأوضح: «الدوري المصري جيد جدًا، ويضم أندية كبيرة، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، كما أن بيراميدز أصبح فريقًا قويًا للغاية، وهو ما يجعل مهمة الأهلي في التتويج بالدوري صعبة، لكنني متأكد من قدرته على الفوز باللقب هذا الموسم».

وأشار هندريك إلى أن الكرة المصرية تمتلك العديد من المواهب الشابة التي تستطيع تطوير مستواها في الدوري المحلي، قبل الانتقال إلى الدوريات الأوروبية الكبرى، مستشهدًا بتجارب اللاعبين المصريين الذين يخوضون خطوات جديدة في مسيرتهم الاحترافية.

هندريك: الأهلي يستطيع تعويض رحيل نجومه

وتحدث البرازيلي عن تأثير رحيل بعض اللاعبين أصحاب الخبرات عن الأهلي، مؤكدًا أن تعويضهم لن يكون أمرًا سهلًا، لكنه يثق في قدرة النادي على إيجاد البدائل المناسبة بفضل قوة الفريق.

وقال: «من الصعب أن يجد الأهلي لاعبًا يمتلك المستوى والخبرة نفسيهما لتعويض بعض النجوم الذين رحلوا، لكنني متأكد من أن النادي سيجد الطريقة المناسبة لسد هذه الفجوة، وسيظل فريقًا قويًا قادرًا على المنافسة والفوز بالدوري».

ذكريات هندريك مع الأهلي وأجواء القمة

واستعاد لاعب الأهلي السابق ذكرياته داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أن حجم النادي وجماهيريته كانا واضحين في مختلف أنحاء القاهرة.

وأضاف: «الأهلي نادٍ ضخم للغاية، وكنت أشعر بذلك كل يوم، سواء في الشوارع أو في مختلف الأماكن، فالنادي يمتلك مجتمعًا كبيرًا وجماهيرية هائلة، وهو ما يفرض ضغطًا مستمرًا على اللاعبين لتحقيق الانتصارات، خصوصًا قبل مواجهة الزمالك».

وأوضح هندريك أنه لم يتمكن من تجربة الأجواء الجماهيرية لمباريات القمة خلال فترة وجوده مع الأهلي، بسبب عدم السماح بحضور الجماهير في المدرجات آنذاك، معربًا عن تطلعه لمتابعة مباراة القمة المقبلة من البرازيل.

إمام عاشور الأفضل في الدوري المصري

واختتم هندريك تصريحاته بالإشادة بقوة الأهلي الجماعية، مؤكدًا أن الفريق لا يعتمد على لاعب واحد لصناعة الفارق، بل يمتلك العديد من العناصر القادرة على حسم المباريات.

وقال: «قوة الأهلي تكمن في اللعب الجماعي، فالفريق لا يعتمد على نجم واحد، بل يمتلك لاعبين يعملون معًا ويساعد بعضهم بعضًا، كما أن لديه أكثر من لاعب قادر على حسم المباريات».

واختار هندريك هيلمك إمام عاشور بوصفه أفضل لاعب في الدوري المصري من وجهة نظره، مضيفًا: «إذا استمر إمام عاشور مع الأهلي، فأعتقد أنه سيقدم موسمًا كبيرًا جدًا، وسيساعد الفريق على الفوز ليس بالدوري فقط، بل بجميع البطولات الأخرى أيضًا».

هندريك الاهلي الزمالك منتخب مصر المنتخب الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

إذا صليت الفجر

هل إذا صليت الفجر لا أصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

طرابزون سبور

موعد مباراة طرابزون سبور وسامسون سبور في الدوري التركي والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

اجتماع الاتحاد الدولي للصحفيين

أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في كشف انتهاكات غزة

فيجلين مع بتسلئيل سموتريتش

حليف سموتريتش يتعهد بإغلاق ثلثي الوزارات وعلى رأسها التعليم و الثقافة في تل أبيب

إف 15

زيلينسكي: أوكرانيا تتسلم ذخائر متخصصة لمقاتلات إف-16 من فنلندا خلال أيام

بالصور

بفستان يبرز جمالها.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة سماوية أنيقة

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

احترس.. عادات يومية تضر الكلى دون أن نشعر

الكلى
الكلى
الكلى

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب بعد سن الأربعين؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

المزيد