هندريك هيلمكه: الأهلي سيفوز بالقمة.. وإمام عاشور أفضل لاعب في الدوري المصري

أكد البرازيلي هندريك هيلمكه، لاعب الأهلي السابق، ثقته في قدرة الفريق الأحمر على الفوز بمباراة القمة أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن المواجهة تمثل اختبارًا مهمًا للفريق في بداية مشواره نحو المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم الحالي.

وقال هندريك، في تصريحات عبر برنامج «ستاد مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان على قناة Modern MTI، إن مباراة الأهلي والزمالك تعد واحدة من أكبر المواجهات في القارة الإفريقية، في ظل التاريخ الكبير للناديين وقوة المنافسة بينهما.

وأضاف: «الأهلي نادٍ اعتاد المنافسة على الفوز بكل البطولات التي يشارك فيها، سواء الدوري المصري أو كأس مصر أو دوري أبطال إفريقيا، وهذا جزء أساسي من هوية النادي، كما أن جماهيره تنتظر منه الانتصارات دائمًا».

وتابع: «بعد تتويج الزمالك بالدوري في الموسم الماضي، أعتقد أن الأهلي سيكون أكثر تحفيزًا لاستعادة اللقب، وستكون مباراة القمة بداية مهمة لوضع الأساس للموسم. أتوقع مواجهة متقاربة، لكنني متأكد تمامًا من فوز الأهلي».

هندريك يتحدث عن المنافسة على الدوري

وتطرق لاعب الأهلي السابق إلى المنافسة في الدوري المصري، مؤكدًا أن المسابقة تضم العديد من الفرق القوية واللاعبين الموهوبين، مع بروز بيراميدز خلال السنوات الأخيرة بوصفه منافسًا قويًا على البطولات.

وأوضح: «الدوري المصري جيد جدًا، ويضم أندية كبيرة، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، كما أن بيراميدز أصبح فريقًا قويًا للغاية، وهو ما يجعل مهمة الأهلي في التتويج بالدوري صعبة، لكنني متأكد من قدرته على الفوز باللقب هذا الموسم».

وأشار هندريك إلى أن الكرة المصرية تمتلك العديد من المواهب الشابة التي تستطيع تطوير مستواها في الدوري المحلي، قبل الانتقال إلى الدوريات الأوروبية الكبرى، مستشهدًا بتجارب اللاعبين المصريين الذين يخوضون خطوات جديدة في مسيرتهم الاحترافية.

هندريك: الأهلي يستطيع تعويض رحيل نجومه

وتحدث البرازيلي عن تأثير رحيل بعض اللاعبين أصحاب الخبرات عن الأهلي، مؤكدًا أن تعويضهم لن يكون أمرًا سهلًا، لكنه يثق في قدرة النادي على إيجاد البدائل المناسبة بفضل قوة الفريق.

وقال: «من الصعب أن يجد الأهلي لاعبًا يمتلك المستوى والخبرة نفسيهما لتعويض بعض النجوم الذين رحلوا، لكنني متأكد من أن النادي سيجد الطريقة المناسبة لسد هذه الفجوة، وسيظل فريقًا قويًا قادرًا على المنافسة والفوز بالدوري».

ذكريات هندريك مع الأهلي وأجواء القمة

واستعاد لاعب الأهلي السابق ذكرياته داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أن حجم النادي وجماهيريته كانا واضحين في مختلف أنحاء القاهرة.

وأضاف: «الأهلي نادٍ ضخم للغاية، وكنت أشعر بذلك كل يوم، سواء في الشوارع أو في مختلف الأماكن، فالنادي يمتلك مجتمعًا كبيرًا وجماهيرية هائلة، وهو ما يفرض ضغطًا مستمرًا على اللاعبين لتحقيق الانتصارات، خصوصًا قبل مواجهة الزمالك».

وأوضح هندريك أنه لم يتمكن من تجربة الأجواء الجماهيرية لمباريات القمة خلال فترة وجوده مع الأهلي، بسبب عدم السماح بحضور الجماهير في المدرجات آنذاك، معربًا عن تطلعه لمتابعة مباراة القمة المقبلة من البرازيل.

إمام عاشور الأفضل في الدوري المصري

واختتم هندريك تصريحاته بالإشادة بقوة الأهلي الجماعية، مؤكدًا أن الفريق لا يعتمد على لاعب واحد لصناعة الفارق، بل يمتلك العديد من العناصر القادرة على حسم المباريات.

وقال: «قوة الأهلي تكمن في اللعب الجماعي، فالفريق لا يعتمد على نجم واحد، بل يمتلك لاعبين يعملون معًا ويساعد بعضهم بعضًا، كما أن لديه أكثر من لاعب قادر على حسم المباريات».

واختار هندريك هيلمك إمام عاشور بوصفه أفضل لاعب في الدوري المصري من وجهة نظره، مضيفًا: «إذا استمر إمام عاشور مع الأهلي، فأعتقد أنه سيقدم موسمًا كبيرًا جدًا، وسيساعد الفريق على الفوز ليس بالدوري فقط، بل بجميع البطولات الأخرى أيضًا».