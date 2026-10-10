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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد فضل يدعم زوجته إيمان العاصي في انتخابات نادي الصيد

إيمان العاصي
إيمان العاصي
القسم الرياضي

أعلن محمد فضل، نجم الكرة المصرية المعتزل، دعمه لزوجته إيمان العاصي، عقب ترشحها لعضوية مجلس إدارة نادي الصيد المصري، ضمن قائمة الدكتور أشرف محرم، المرشح لرئاسة النادي، في الانتخابات المقرر إقامتها يوم الجمعة 20 نوفمبر، وسط تطلعات لتقديم رؤية تطويرية تسهم في خدمة الأعضاء واستعادة النادي لمكانته التاريخية.

وحرص محمد فضل على مساندة زوجته عقب غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، معربًا عن أمله في أن تكون إيمان العاصي إضافة قوية للمجلس، وأن تسهم بخبراتها المهنية وأفكارها في تطوير منظومة العمل وخدمة أعضاء نادي الصيد المصري.

وتتمتع إيمان العاصي بخبرات واسعة في مجالات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي وإدارة المواهب والقيادات، وتشغل منصب مدير المواهب (Talent Director) في Ascent By Logic، التابعة لـ Logic Consulting، حيث تقود مشروعات متخصصة في تقييم وتطوير القيادات، وبناء الكفاءات، وتعزيز الثقافة المؤسسية.

كما عملت في منصب Senior HR Consultant، وتولت مهام مرتبطة بتأسيس وإدارة Football Access Summit، إلى جانب تمثيلها في فعالية دولية بمدينة لوزان السويسرية، بما يعكس تنوع خبراتها المهنية وانخراطها في مجالات التطوير والقيادة والعمل المؤسسي.

 تخرجت إيمان العاصي في تخصص الإعلام والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما حصلت على اعتمادات دولية في مجالات تقييم الكفاءات والقيادة والتدريب والتوجيه المهني، وهو ما يعزز خبراتها في تطوير القيادات وبناء فرق العمل.

وكتب محمد فضل، عبر حسابه، رسالة لدعم زوجته، قال فيها: «بسم الله توكلنا على الله»، معربًا عن أمله في أن تكون إيمان العاصي إضافة قوية للمجلس، وأن تسهم بخبراتها وفكرها في خدمة أعضاء نادي الصيد الكرام.

وأضاف فضل: «نادي الصيد المصري يستحق من أبنائه المخلصين إنهم يتكاتفوا مع بعض علشان يرجع لمكانته وتاريخه اللي كلنا بنعتز بيه»، في رسالة تعكس دعوته إلى التعاون والعمل الجماعي من أجل تحقيق تطلعات أعضاء النادي والحفاظ على تاريخه العريق.

وتضم قائمة الدكتور أشرف محرم، المرشح لرئاسة نادي الصيد المصري، المهندس عادل سليم مرشحًا لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ هشام الشنوفي مرشحًا لأمانة الصندوق، والأستاذة إيمان العاصي، والدكتور محمد فهمي، والأستاذ أحمد وجيه، والمهندس كريم عبد الرحمن، والأستاذ محمود عون، والمهندس وائل مهران مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، فيما تضم القائمة تحت السن الأستاذ علي جبيلي والدكتورة ندى حافظ.

وتستند القائمة إلى تنوع الخبرات بين أعضائها، مع تطلعات للعمل على تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء والارتقاء بالمنظومة الإدارية، والاستفادة من الكفاءات المختلفة لدعم مسيرة النادي وتعزيز مكانته الرياضية والاجتماعية.

وتتجه الأنظار إلى انتخابات نادي الصيد المصري المقرر إقامتها يوم الجمعة 20 نوفمبر، في انتظار اختيار أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الإدارة الجديد، وتحديد ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة النادي.

محمد فضل إيمان العاصي نادي الصيد

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