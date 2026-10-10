قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو تريكة يوجه رسالة للاعبين الشباب بسبب ميرينو: بطل العالم ينزل في الدقيقة 90 ويضغط بكل قوته
خبير عسكري يوضح عبقرية قرار الرئيس السادات وخطة الخداع الاستراتيجي التي يتم تدريسها حتى اليوم
الأرصاد: أمطار رعدية وسيول محتملة حتى الجمعة.. والعظمى 39 درجة على جنوب الصعيد
بلومبرج: المخاطر العالمية تعيد رسم خريطة التهديدات وتضع الدول الغنية في الواجهة
مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة
أسعار الذهب الآن.. عيار 24 وصل 7 آلاف جنيه
%90 من قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال 3 أيام.. والميكنة تختصر رحلة المرضى
افتكرها شوكولاتة.. صغير يبتلع قطعة حشيش أثناء حفل زفاف بـ 15 مايو
إعادة تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة.. تفاصيل
وفاة المطرب الشعبي حمدي سلامة عن عمر 66 عامًا
لقيا مصرعهما في تبادل اطلاق النار.. حقيقة إستهداف الأمن لزوج سيدة وشقيقها بالاسماعيلية
بعد وفاتها.. متى يعلن مجلس النواب خلو مقعد الراحلة أماني أبو سحلي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حفنة من التراب.. رمضان عبد المعز يحذر من أساليب الجماعة الإرهابية في ضرب الانتماء الوطني| فيديو

علم مصر
علم مصر
محمد شحتة

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن الانتماء الديني وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يتعارضان مع حب الوطن والاعتزاز بالهوية الوطنية، مشددًا على أن الإسلام رسخ قيم التعايش والمواطنة، وأن اختلاف الجنسيات والأصول لا ينتقص من وحدة المجتمع.

وقال عبد المعز، خلال حديثه ببرنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة dmc، إنه لو تخيل المشاهدون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة الشريفة، فسيجدون بين أصحابه نماذج متعددة من الجنسيات والأصول، من بينهم أبو بكر القرشي، وأبو أيوب الأنصاري، وبلال الحبشي، وصهيب الرومي، وسلمان الفارسي، إلى جانب سعد بن معاذ الأوسي وسعد بن عبادة الخزرجي.

 

اجتماع الصحابة حول النبي

وأوضح أن هذه الأوصاف تشير إلى أصول الصحابة وانتماءاتهم، وليست بالضرورة أسماء آبائهم، مؤكدًا أن اجتماعهم حول النبي صلى الله عليه وسلم يعكس كيف جمع الإيمان بينهم، رغم اختلاف أصولهم وبلدانهم.

وأضاف عبد المعز أن حب الله ورسوله، والتعلق بالكعبة المشرفة والروضة الشريفة والمسجد الأقصى المبارك، لا يتعارض مع اعتزاز الإنسان بوطنه، قائلًا: «أنا مصري وأفتخر»، محذرًا من الأفكار التي توحي للشباب بأن الانتماء إلى الوطن يتعارض مع الانتماء الديني.

وتساءل عن الرسائل التي قد يفهم منها الشباب أن الوطن ليس له قيمة، مستنكرًا العبارة المتداولة: «ما الوطن إلا حفنة من التراب»، مؤكدًا أن حب الوطن ليس مجرد ارتباط بالأرض، وإنما يرتبط بالناس والذكريات والمسئولية المشتركة والحفاظ على المجتمع.

وأشار إلى مكانة السيدة مارية القبطية رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم ابنه إبراهيم، موضحًا أن وصفها بالقبطية يرتبط بأصلها المصري، وأن التنوع في المجتمع المصري لا ينبغي أن يكون سببًا للفرقة أو التمييز بين المواطنين.

وأكد عبد المعز أن المواطن القبطي المسيحي شريك في الوطن، وجار وصديق وزميل، وأن العلاقة بين أبناء المجتمع ينبغي أن تقوم على الاحترام والتعاون وحفظ الحقوق، بعيدًا عن أي تمييز بسبب الدين أو الأصل.

ولفت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم نموذجًا في تنظيم العلاقات داخل المجتمع، مستشهدًا بما جرى في المدينة المنورة من مواثيق نظمت العلاقة بين مكونات المجتمع، بما في ذلك طوائف يهودية، في إطار من الالتزامات المتبادلة والمسئولية عن أمن المدينة والدفاع عنها.

وشدد الداعية الإسلامي على أن ترسيخ مفهوم المواطنة لدى الشباب يبدأ بتوضيح أن الاعتزاز بالهوية الدينية والوطنية يمكن أن يجتمعا، وأن وحدة المجتمع تقوم على احترام التنوع والتعاون في حماية الوطن وصون استقراره.

رمضان عبد المعز الوطن الانتماء الهوية الوطنية الاعتزاز بالوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

إذا صليت الفجر

هل إذا صليت الفجر لا أصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه

سعر الذهب اليوم

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة

ماذا قال الرسول عن الجيش المصري

ماذا قال الرسول عن الجيش المصري؟.. الإفتاء: شهد له بأمرين

طرابزون سبور

موعد مباراة طرابزون سبور وسامسون سبور في الدوري التركي والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بسرعة دخول المشروعات الخدمية بقري الفرافرة لتحسين حياة المواطنين

نقابة الصحفيين

إعلان أسماء المتفوقين من أبناء الصحفيين.. وحفل التكريم السبت المقبل

جانب من توقيع البروتوكول

وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي

بالصور

حقيقة صادمة عن الباذنجان واحتوائه على الحديد.. لماذا يتحول لونه إلى الأسود بعد التقطيع؟

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

باللون الأخضر.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صباحية

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بفستان يبرز جمالها.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة سماوية أنيقة

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

احترس.. عادات يومية تضر الكلى دون أن نشعر

الكلى
الكلى
الكلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد