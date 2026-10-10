قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو تريكة يوجه رسالة للاعبين الشباب بسبب ميرينو: بطل العالم ينزل في الدقيقة 90 ويضغط بكل قوته
خبير عسكري يوضح عبقرية قرار الرئيس السادات وخطة الخداع الاستراتيجي التي يتم تدريسها حتى اليوم
الأرصاد: أمطار رعدية وسيول محتملة حتى الجمعة.. والعظمى 39 درجة على جنوب الصعيد
بلومبرج: المخاطر العالمية تعيد رسم خريطة التهديدات وتضع الدول الغنية في الواجهة
مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة
أسعار الذهب الآن.. عيار 24 وصل 7 آلاف جنيه
%90 من قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال 3 أيام.. والميكنة تختصر رحلة المرضى
افتكرها شوكولاتة.. صغير يبتلع قطعة حشيش أثناء حفل زفاف بـ 15 مايو
إعادة تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة.. تفاصيل
وفاة المطرب الشعبي حمدي سلامة عن عمر 66 عامًا
لقيا مصرعهما في تبادل اطلاق النار.. حقيقة إستهداف الأمن لزوج سيدة وشقيقها بالاسماعيلية
بعد وفاتها.. متى يعلن مجلس النواب خلو مقعد الراحلة أماني أبو سحلي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فتح: تأجيل الانتخابات جاء توافقا وطنيا ولم نطلبه.. وكنا مستعدين لخوضها

عبد الفتاح دولة متحدث حركة فتح
عبد الفتاح دولة متحدث حركة فتح
فرناس حفظي

أكد عضو المجلس الثوري والناطق الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة أن “موقف الحركة من الانتخابات ثابت وواضح، وأن فتح كانت وما زالت جاهزة لإجرائها باعتبارها استحقاقا ديمقراطيا ووطنيا وحقا أصيلا لشعبنا في اختيار ممثليه وتجديد شرعية مؤسساته الوطنية”.

وشدد دولة على أن تأجيل الانتخابات لم يكن مطلبا فتحاويا وإنما جاء في سياق  التوافق الوطني وقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واستجابة للمبادرات التي طرحتها بعض الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها مبادرة الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لإعطاء الأولوية لحوار وطني شامل يعالج القضايا الوطنية الأساسية ويتوافق على استراتيجية المرحلة المقبلة القائمة على وحدة شعبنا ووحدة أرضه ونظامه السياسي ومرجعياته الوطنية ومرتكزات الإجماع الوطني. 

وأوضح أن حركة فتح تعاملت مع هذه المبادرات بمسئولية وطنية وانفتاح وليس من منطلق حزبي انطلاقا من حرصها على وحدة الصف الفلسطيني وإنجاح الحوار الوطني،  مؤكدا أن استمرار عدوان الاحتلال وسيطرته على قطاع غزة إلى جانب القيود المفروضة على الانتخابات في القدس وما تشهده الضفة الغربية من استيطان واقتحامات واعتداءات، تشكل معيقات حقيقية تهدد إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في مختلف محافظات الوطن.

وأضاف أن المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في 11 أيلول 2027 يؤكد استمرار الالتزام بهذا الاستحقاق الوطني وضرورة تهيئة الظروف اللازمة لإنجاحه وضمان مشاركة شعبنا في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وختم دولة بالتأكيد أن فتح لم تتراجع عن الانتخابات ولم تطلب تأجيلها بل كانت مستعدة لخوضها في موعدها وقادرة على تحقيق الفوز، لكنها قدمت التوافق الوطني والمصلحة الفلسطينية العليا انطلاقا من قناعتها بأن الانتخابات يجب أن تكون مدخلا لتعزيز الشرعية والوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، لا أن تتحول المعيقات التي يفرضها الاحتلال إلى سبب للمساس بحق شعبنا الديمقراطي.

عضو المجلس الثوري والناطق الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة منظمة التحرير الفلسطينية الفصائل الفلسطينية فلسطين حركة فتح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

إذا صليت الفجر

هل إذا صليت الفجر لا أصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه

سعر الذهب اليوم

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة

ماذا قال الرسول عن الجيش المصري

ماذا قال الرسول عن الجيش المصري؟.. الإفتاء: شهد له بأمرين

طرابزون سبور

موعد مباراة طرابزون سبور وسامسون سبور في الدوري التركي والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

نظافة الشوارع

حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة بشوارع الهرم

الدكتور محمود فؤاد - رئيس حي العجوزة

رفع تجمعات المياه بشارع 26 يوليو أمام نادي الترسانة لتسيير الحركة المرورية

بقيادة "الوالي".. زهور بورسعيد يشن حملة للتصدي للمخالفات التنظيمية بمنطقة التعاونيات

زهور بورسعيد يشن حملة للتصدي للمخالفات التنظيمية بمنطقة التعاونيات

بالصور

حقيقة صادمة عن الباذنجان واحتوائه على الحديد.. لماذا يتحول لونه إلى الأسود بعد التقطيع؟

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

باللون الأخضر.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صباحية

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بفستان يبرز جمالها.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة سماوية أنيقة

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

احترس.. عادات يومية تضر الكلى دون أن نشعر

الكلى
الكلى
الكلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد