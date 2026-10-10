اللجنة المصرية بغزة: مصر جهزت أكثر من 20 مدرسة وأسهمت في عودة 36 ألف طالب للدراسة

أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، استمرار دخول قوافل المساعدات المصرية إلى القطاع بشكل يومي، مشيرا إلى أن المساعدات التي أرسلتها مصر وصلت إلى مستحقيها، وأن آخر شاحنة وصلت إلى الأسر الفلسطينية.

وخلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وجّهت الإعلامية رسالة تقدير ومحبة لكل شخص يساهم في مساعدة أهالي غزة، فيما أكد منصور أن فرق الطوارئ التابعة للجنة المصرية تواصل النزول الميداني لتجهيز الخيام واستقبال فصل الشتاء.

وأوضح محمد منصور أن سكان القطاع يعيشون أوضاعا مأساوية وظروفا اقتصادية صعبة ومؤلمة، مشيرا إلى أن مصر ساهمت في تخفيف جانب كبير من الأعباء والاحتياجات التي تواجه الفلسطينيين، مضيفًا أن مصر جهزت أكثر من 20 مدرسة، وأسهمت في عودة 36 ألف طالب وطالبة إلى الدراسة، إلى جانب تجهيز أكثر من 18 مخيما، وإعداد العيادات الطبية والعيادات المتنقلة لتقديم الخدمات الصحية للأهالي.

وشدد المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة على أن مصر تواصل مساندة العائلات الفلسطينية، مؤكدا أنها لن تسمح بتجاهل معاناة الأطفال، وأنها بدأت إرسال قوافل المساعدات التي وصلت إلى القطاع، حيث جرى تجهيز الخيام للأسر والعائلات الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر ساهمت في تخفيف الأعباء الكبيرة عن أهالي غزة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، مؤكدا استمرار الجهود المصرية لتلبية احتياجات السكان وتقديم الدعم اللازم لهم.