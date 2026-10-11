منال عوض تفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة الوادي الجديد بعد تطويره

استكمالا لجولتها الميدانية بمحافظة الوادي الجديد، افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، و حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة، عقب تطويره ورفع كفاءته وذلك بحضور بحضور محمد كجك، نائب المحافظ، و عدلى أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة و جهاد متولى رئيس مركز الخارجة، وممثلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وعقب الافتتاح تفقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمحافظ منظومة العمل داخل المركز للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وآليات تقديمها، كما اطلعت الدكتورة منال عوض خلال جولتها على مكونات المركز والتجهيزات التي تم توفيرها لتيسير استقبال المواطنين وإنجاز طلباتهم، حيث يستهدف التطوير توفير بيئة ملائمة لتقديم الخدمات الحكومية، وتحسين مستوى الأداء وسرعة التعامل مع الطلبات، بما يعزز كفاءة منظومة العمل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.



وتم الإشارة إلى أن المركز يتكون من مبنى دور أرضي على مساحة 286 متر مربع، جرى تجهيزه ورفع كفاءته بما يتناسب مع طبيعة العمل، ويوفر بيئة ملائمة لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية بصورة منظمة وميسرة ، وقد بلغت تكلفة أعمال رفع الكفاءة نحو مليوني جنيه، فيما تم توفير الأجهزة والدعم اللازمين من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ويقدم المركز 25 خدمة رئيسية للمواطنين.



ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض أن تطوير المراكز التكنولوجية يأتي في إطار توجه الوزارة والحكومة نحو إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المحلية، من خلال تحديث بيئة العمل، وتحسين آليات تقديم الخدمات، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمة، ويعزز كفاءة الجهاز الإداري وقدرته على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.



وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تقييم نجاح منظومة الخدمات الحكومية يرتبط بمدى انعكاس جهود التطوير على تجربة المواطن بصورة ملموسة، مشددة على أهمية المتابعة المستمرة لمستوى الأداء داخل المراكز التكنولوجية، والالتزام بتقديم الخدمات بكفاءة وانتظام، والتعامل الجاد مع أي تحديات قد تؤثر على سرعة إنجاز المعاملات أو جودة الخدمة.



ومن جانبها، أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن تطوير المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة يأتي ضمن جهود المحافظة لتحسين بيئة تقديم الخدمات الحكومية، وتوفير مقومات العمل اللازمة للعاملين، بما يضمن تنظيم استقبال المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات. وأشارت إلى أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل بالمركز، ومتابعة مستوى الأداء بصورة مستمرة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات والتجهيزات المتاحة، ويلبي احتياجات المواطنين بصورة أكثر كفاءة.