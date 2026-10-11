بولندا: معلومات حول هجوم محتمل يستهدف رئيس الوزراء ووزير الدفاع

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية البولندية اليوم، الأحد، أن الشرطة تلقت معلومات حول هجوم محتمل يستهدف رئيس الوزراء دونالد توسك ووزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك - كاميش.

وجاء الإعلان في وقت تشهد فيه السلطات البولندية حالة تأهب قصوى عقب موجة عنف في المدارس أسفرت عن مقتل حارس مدرسة يوم الخميس، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة البولندية كارولينا جاليكا: "بعد تلقي الشرطة معلومات بشأن هجوم محتمل على رئيس الوزراء دونالد توسك ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك - كاميش، أمر وزير الداخلية مارسين كيرفينسكي ووزير تنسيق الخدمات الخاصة توماش سيمونياك باتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأضافت: "سيُعقد اجتماع اليوم الساعة 11:00 صباحاً في مركز مكافحة الإرهاب التابع لوكالة الأمن الداخلي ABW".