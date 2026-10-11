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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الخارجية تنعي المواطنة المصرية ضحية الاعتداء على مطار الملك خالد..وعبد العاطي يوجه بسرعة نقل الجثمان

الخارجية تنعي المواطنة المصرية ضحية الاعتداء على مطار الملك خالد..وعبد العاطي يوجه بسرعة نقل الجثمان
الخارجية تنعي المواطنة المصرية ضحية الاعتداء على مطار الملك خالد..وعبد العاطي يوجه بسرعة نقل الجثمان
أ ش أ

نعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ببالغ الأسف اليوم / الأحد / المواطنة المصرية عزة رمزي محمد حسن التي فقدت حياتها جراء الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض.

وتقدمت الوزارة - في بيان صحفي - بخالص التعازي والمواساة لأسرة المواطنة المصرية، وندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

وأصدر الوزير الدكتور بدر عبد العاطي توجيهات لكل من السفارة والقنصلية بالرياض لمتابعة نقل الجثمان إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

كما وجه الوزير عبد العاطي كلا من السفير والقنصل بالرياض بزيارة المصابين بالمستشفيات وإجراء الاتصالات مع أسرهم وتقديم كافة سبل الرعاية اللازمة لهم، حيث قام فريق مشترك من السفارة والقنصلية بزيارة المصابين.

وتتابع السفارة والقنصلية في الرياض التنسيق مع مختلف السلطات في المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تقدم كافة أشكال الدعم للمصابين المصريين سواء فيما يخص الرعاية الطبية أو أي تسهيلات أخرى.

وجددت الوزارة الإدانة الشديدة لاستمرار الهجمات على أراضي المملكة، مؤكدة استنكارها البالغ لتلك الاعتداءات السافرة والتصرفات غير المسئولة وما تحمله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والاستهتار بسلامة المدنيين من مختلف الجنسيات.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج المواطنة المصرية عزة رمزي محمد حسن الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض

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