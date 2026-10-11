وزير التعليم العالي يبحث مع المفوضية الأوروبية تعزيز التعاون في البحث العلمي والابتكار

التقى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، إيكاترينا زاهارييفا، المفوضة الأوروبية لشئون الشركات الناشئة والبحث والابتكار، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، والدكتورة شاهندا عزت، الملحق الثقافي المصري في فرنسا، وذلك بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات البحث العلمي والابتكار، ودعم الشركات الناشئة، وتوسيع فرص مشاركة الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية في برامج التمويل الأوروبية.

وأكد الوزير أهمية البناء على الشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالي البحث العلمي والابتكار، وتعزيز فرص التمويل الموجهة إلى المشروعات البحثية والابتكارية، بما يدعم تطوير القدرات البحثية، ويوسع فرص مشاركة الجامعات والباحثين في تنفيذ مشروعات علمية وتكنولوجية مبتكرة، ويسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تدعم التنمية الاقتصادية والتكنولوجية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين المبتكرين ومؤسسي الشركات الناشئة في مصر وأوروبا، وربط منظومات الابتكار في الجانبين، بما يتيح فرصًا أوسع لتبادل الخبرات وتطوير المشروعات التكنولوجية، ودعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل والأسواق.

وأكد الوزير أهمية تعزيز التكامل بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الصناعي، وتشجيع المؤسسات الأكاديمية والبحثية على توجيه أنشطتها البحثية نحو احتياجات الصناعة والتحديات الفعلية، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة، وتعزيز نقل التكنولوجيا، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من مخرجات البحث العلمي.

كما تناول اللقاء سبل تطوير منظومة حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة، وتعزيز قدرات الجامعات على احتضان الأفكار والمشروعات الابتكارية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق والنمو، إلى جانب ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات، وتحفيز الباحثين على تطوير أفكارهم وتحويل نتائج أبحاثهم إلى تطبيقات ومشروعات عملية، بما يعزز الروابط بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية.

وبحث الجانبان كذلك فرص تعزيز التعاون في دعم المشروعات البحثية والابتكارية، وتوسيع مشاركة الباحثين والمؤسسات البحثية المصرية في البرامج الأوروبية، بما يدعم بناء شراكات مستدامة، ويسهم في تطوير التقنيات المتقدمة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المبتكرين ورواد الأعمال في مصر وأوروبا.

من جانبها، أعربت إيكاترينا زاهارييفا عن ترحيبها بلقاء الوزير، مؤكدة تطلعها إلى العمل المشترك لتعزيز التواصل بين المبتكرين ومؤسسي الشركات الناشئة من الجانبين، والبناء على النتائج المحققة في إطار مشاركة مصر في برنامج «هورايزون أوروبا»، بما يدعم توسيع التعاون في مجالي البحث العلمي والابتكار.

ويأتي اللقاء في إطار توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو توسيع الشراكات الدولية في مجالات البحث العلمي والابتكار، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية، ودعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للجامعات ومراكز البحوث المصرية، وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي في دعم التنمية المستدامة.