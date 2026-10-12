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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خطف طفل أو طلب فدية.. حالات حددها القانون تصل عقوبتها للمؤبد والإعدام

تعبيرية
تعبيرية

تعد جريمة الخطف من الجرائم التي يواجهها القانون بعقوبات مشددة تتفاوت بحسب ظروف ارتكابها، وما إذا كانت تستهدف طفلًا أو أنثى، أو اقترنت بطلب فدية أو بجرائم أخرى تمس سلامة المجني عليه وعرضه.


وحدد قانون العقوبات عقوبات تصل إلى السجن المشدد والمؤبد، وقد تصل إلى الإعدام في الحالات التي تقترن فيها جريمة الخطف بجرائم جنائية أشد خطورة، بما يعكس جسامة هذه الأفعال وخطورتها على أمن الأفراد وسلامتهم.

في هذا الصدد، نصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

السجن المشدد 10 سنوات

 

كما يعاقب كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

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