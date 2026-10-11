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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قائد الجيش اللبناني: علاقتنا بالمدنيين متجذرة ونستمد قوتنا منهم

قائد الجيش اللبناني
قائد الجيش اللبناني
أ ش أ

أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل أن العلاقة بين الجيش والمدنيين قديمة ومتجذرة ولم تكن ضعيفة في أي وقت، مشددًا على أن الجيش يستمد قوته من المواطنين، وموجود قرب كل منزل في مختلف المناطق وعند الحدود.

جاء ذلك خلال حضور قائد الجيش، اليوم في بيروت، السباق الثاني للجيش لمسافتي 10 كيلومترات و5 كيلومترات، بمشاركة نحو 3500 عدّاء، بحضور وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة، إلى جانب عدد من الشخصيات.

وقال هيكل إن مهمات الجيش مستمرة في مختلف المراحل على الحدود وفي الداخل، لمكافحة الإرهاب والاتجار بالأسلحة والمخدرات ومنع التهريب، داعيًا المواطنين إلى مساعدة الجيش والتحلي باليقظة، باعتبارهم مصدر الأمان له، وإبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي أمر مشبوه، مضيفًا "نحن على درجة عالية من الوعي الأمني لنصل بلبنان إلى بر الأمان".

قائد الجيش اللبناني العماد رودولف رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى

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