وزير الخزانة الأمريكي: لا يوجد مشروع قانون من الكونجرس يمنع الولايات المتحدة من استيراد الديزل من روسيا

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية تمتلك كامل الصلاحيات القانونية لاستيراد الديزل من روسيا، في ظل عدم وجود مشروع قانون من "الكونجرس" يمنع ذلك.

وقال بيسنت -في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية- "إننا سنعمل في هذا الشأن مع كامل السلطات القانونية المخولة لنا- كما تعلمون- أي شخص في الكونجرس يقول ما إذا كان مشروع القانون القديم أو مشروع قانون ليندسي جراهام الحالي يمنعنا من القيام بذلك فهو مخطئ".

يُشار إلى أن الكونجرس الأمريكي يسعى بجهود من بعض النواب مثل مشاريع القوانين التي يطرحها أعضاء كبار مثل السيناتور المخضرم ليندسي جراهام لتشديد الحصار وإغلاق أي ثغرات محتملة تسمح بوصول المنتجات الروسية بطرق غير مباشرة أو استثناءات طارئة.