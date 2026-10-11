أسطورة هولندا يتولى تدريب كورينثيانز رسميا

أعلن نادي كورينثيانز البرازيلي تعيين الهولندي كلارنس سيدورف، مديرًا فنيًا للفريق، بعقد يمتد حتى نهاية عام 2027، ليعود المدرب السابق إلى العمل التدريبي بعد غياب دام نحو 7 مواسم.

وأكد النادي، في بيان رسمي، تولي سيدورف المهمة الفنية للفريق، في محاولة لتحسين النتائج خلال المرحلة المقبلة، بعدما شهد الموسم الحالي تعاقب ثلاثة مدربين على قيادة الفريق.

وعبر المدرب الهولندي عن سعادته بتولي المهمة، مؤكدًا عزمه على العمل من أجل بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق الانتصارات.

وقال سيدورف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "تولي هذه المهمة شرف كبير، لكنه أيضًا مسؤولية ضخمة، وأنا هنا لتقديم كل ما لدي وبناء فريق يقاتل على كل كرة، وكل دقيقة، وكل انتصار".

ويصبح سيدورف رابع مدير فني يتولى قيادة كورينثيانز خلال الموسم الحالي، بعد كل من دوريفال جونيور، وفرناندو دينيز، وويليام باتيستا.

ويحتل كورينثيانز المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات وتعادل في 8 مباريات، مقابل 13 هزيمة.

وتعود آخر تجربة تدريبية لسيدورف إلى عام 2019، عندما تولى قيادة منتخب الكاميرون، وخاض معه 12 مباراة، حقق خلالها 4 انتصارات و5 تعادلات، مقابل 3 هزائم.

ولن يتولى سيدورف قيادة كورينثيانز في مواجهة بالميراس المقررة اليوم، على أن تكون مباراته الأولى أمام فيتوريا يوم الثلاثاء المقبل.