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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحضور رئيس الوزراء.. كواليس توقيع أكبر عقد تمويل عقاري بقيمة 10 مليارات جنيه

مدبولي
مدبولي
أ ش أ

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقود تمويل مقدم من "بنك مصر" لصالح شركة "فاوندرز" للتسويق العقاري التابعة لشركة "هايد بارك" العقارية للتطوير، وذلك بقيمة 10 مليارات جنيه مصري، وبمدة تمويل تصل إلى 8 سنوات، وذلك بغرض تمويل شراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى تمويل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات.


جاء ذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وعدد من قيادات ومسئولي كل من بنك مصر، وشركة "هايد بارك" العقارية للتطوير، وشركة "فاوندرز" للتسويق العقاري.


ووقع عقود التمويل كل من يحيى أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة شركة "هايد بارك" العقارية للتطوير نائب رئيس مجلس إدارة شركة "فاوندرز" للتسويق العقاري، والمهندس أمين سراج رئيس مجلس إدارة شركة "فاوندرز" للتسويق العقاري العضو المنتدب لشركة "هايد بارك" العقارية للتطوير، و عمرو الدمرداش رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر.

توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية متكاملة

وتمت الإشارة، إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار استراتيجية "بنك مصر" الرامية إلى دعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التي تسهم في توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية متكاملة، وذلك بما يدعم خطط التنمية العمرانية طبقا لرؤية مصر 2030، ويسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري، كما أنه يأتي في إطار توفير حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات العملاء وتدعم توسعاتهم ومشروعاتهم بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي والقطاعات المرتبطة بالسوق العقارية المصرية.

رئيس مجلس الوزراء مقر الحكومة توقيع عقود تمويل بنك مصر

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