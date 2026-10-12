قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نذير بو علي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا بالدوري
دوري أبطال آسيا للنخبة| النصر يبحث عن النقاط الثلاث من بوابة نيفتشي
تشكيل هجومي لـ سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز في الدوري
وزير الداخلية الأسبق: «مرسي طلب يعين صديقه مدير أمن الشرقية»
غباء الاخوان وسبب خسارة أحمد شفيق.. وزير الداخلية الأسبق يروي أسرار انتخابات الرئاسة 2012
قولتله «مش هشيل حد».. وزير الداخلية الأسبق: دخلت في موال مع محمد مرسي بسبب حركة الشرطة
تحديد موعد النطق بالحكم في إعادة محاكمة 4 متهمين بـ«فض اعتصام النهضة»
برشلونة يعلن قائمته لمباراة جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا
أعلى شهادة ادخار في البنوك المصرية 2026.. الـ100 ألف جنيه هتكسب كام؟
إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب
رئيس الوزراء البريطاني يتهم الحرس الثوري بالوقوف وراء حادثة قاعدة فيرفورد
رغم التراجع اليومي.. الذهب يواصل صعوده في أكتوبر والجنيه يرتفع 441 جنيهاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرة العمل الألمانية تتخلى عن منصبها وزعامة حزبها وسط خلافات الائتلاف الحاكم

وزيرة العمل الألمانية
وزيرة العمل الألمانية
أ ش أ

أعلنت وزيرة العمل الألمانية باربل باس، اليوم الإثنين، تخليها عن منصبها في الحكومة الألمانية وعن منصب الرئيس المشارك للحزب الديمقراطي الاجتماعي، مرجعة ذلك إلى حالة الحداد التي تعيشها على وفاة ابنة زوجها، واستمرار "الهجمات العلنية" التي تستهدفها شخصياً في هذا الوقت العصيب الذي تمر به.

وذكرت باس أن هذه الهجمات صدرت من داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الذي يتكون من حزبها المنتمي لتيار يسار الوسط والكتلة المحافظة بقيادة المستشار فريدريش ميرتس (وتضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي)، بحسب ما نقلته شبكة "دويتشه فيله" الألمانية.

وقالت باس، البالغة من العمر 58 عاماً: "لست قادرة حالياً على استجماع قوايا اللازمة لأداء مهامي الحكومية والحزبية على أكمل وجه وفي وقت قصير، ولذا قررت التنحي عن كلا المنصبين".

وأضافت أن الخلافات الداخلية الأخيرة بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي وتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي حول قضايا سياسية مختلفة قد عجلت باتخاذها لهذا القرار.

واتهم الاتحاد الديمقراطي المسيحي باس بتأخير أو عرقلة العديد من الإصلاحات التي يحرص المحافظون على إقرارها، بما في ذلك تعديلات على نظام التقاعد الألماني المتعثر وقوانين العمل.

وذكرت باس أنها أبلغت بقرارها كلاً من المستشار ميرتس ولارس كلينجبيل، الذي يشاركها زعامة حزبها.

وسيخلفها في منصب وزير العمل ألكسندر شفايتسر، رئيس وزراء ولاية راينلاند-بالاتينات السابق والمنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي، أما خليفتها في رئاسة الحزب فسيُنتخب خلال مؤتمر للحزب من المتوقع عقده في مطلع العام المقبل.

ومن جانبه، شكر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، باس على "تعاونها الموثوق" وأعرب عن احترامه لقرارها.

وبدوره، صرّح كلينجبيل بأن زميلته تعرضت لهجمات "مشينة"، مشيراً إلى أن هذا النوع من الخطاب غالباً ما يُوجَّه بشكل مجحف إلى النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية.

كما حذّر كلينجبيل من أن التوتر داخل الائتلاف يصب في مصلحة اليمين المتطرف، الذي "يريد للقوى الديمقراطية أن يُمزّق بعضها بعضاً".

وزيرة العمل الألمانية باربل باس الحكومة الألمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

التابلت

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت

الصلاة

هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

ترشيحاتنا

حوار

وزير الدولة بالخارجية الألمانية: مصر شريك مهم في جهود تعزيز الأمن والاستقرار وحماية الملاحة بالمنطقة

د. حسن سلامة

حسن سلامة: الاتزان في السياسة المصرية يجنبها التورط في مواجهات أو مغامرات خارجية

وزير الداخلية الأسبق

وزير الداخلية الأسبق يكشف رد فعل محمد مرسي لما شاف رئيس مصلحة السجون فى اجتماع الأعلى للشرطة

بالصور

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد