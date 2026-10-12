اختبارات لاختيار كوادر مهنية للعمل بمشروع محطة الضبعة

واصلت مديريتا العمل بمحافظتي الغربية والشرقية استقبال الراغبين في الالتحاق بالعمل لدى شركة عاملة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتسجيل وإجراء الاختبارات المهنية وفقًا لمتطلبات الوظائف المتاحة.

وتشمل فرص العمل عددًا من المهن الفنية والحرفية المطلوبة بالمشروع، من بينها اللحام، وفورمجية الخرسانة، والحدادة المسلحة، والتركيبات، والنقاشة، ومبيضو المحارة، إلى جانب العمالة المساعدة، بما يسهم في توفير احتياجات المشروع من العمالة المناسبة وفقًا لطبيعة كل مهنة ومتطلباتها.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة العمل لربط الباحثين عن فرص عمل باحتياجات المشروعات القومية والاستثمارات الكبرى، بالتنسيق مع الشركات المنفذة، والعمل على توفير فرص عمل لائقة، وإتاحة الفرصة أمام العمالة المصرية للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، من خلال اختيار العناصر المهنية المناسبة وفقًا لمعايير ومتطلبات التشغيل.

وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات وشركات القطاع الخاص لتوفير الكوادر الماهرة، وتيسير إجراءات الالتحاق بالعمل أمام الشباب، بما يدعم خطط الدولة في التنمية والتشغيل، ويعزز الاستفادة من المهارات والخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية.