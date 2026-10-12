قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدولة بالخارجية الألمانية: مصر تعمل بجهد كبير لنزع فتيل الأزمة في السودان
ماذا حدث أثناء اقتحام مبنى أمن الدولة؟.. وزير الداخلية الأسبق يكشف المستندات التى استولي عليها الاخوان
نذير بو علي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا بالدوري
دوري أبطال آسيا للنخبة| النصر يبحث عن النقاط الثلاث من بوابة نيفتشي
تشكيل هجومي لـ سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز في الدوري
وزير الداخلية الأسبق: «مرسي طلب يعين صديقه مدير أمن الشرقية»
غباء الاخوان وسبب خسارة أحمد شفيق.. وزير الداخلية الأسبق يروي أسرار انتخابات الرئاسة 2012
قولتله «مش هشيل حد».. وزير الداخلية الأسبق: دخلت في موال مع محمد مرسي بسبب حركة الشرطة
تحديد موعد النطق بالحكم في إعادة محاكمة 4 متهمين بـ«فض اعتصام النهضة»
برشلونة يعلن قائمته لمباراة جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا
أعلى شهادة ادخار في البنوك المصرية 2026.. الـ100 ألف جنيه هتكسب كام؟
إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاربعاء المقبل ...الأمين العام لحلف الناتو يزور إستونيا ويلتقي كبار مسؤوليها

الأمين العام لحلف الناتو
الأمين العام لحلف الناتو

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن أمينه العام مارك روته سيزور العاصمة الإستونية تالين، بعد غد / الأربعاء/ حيث يلتقي عدداً من كبار المسؤولين في البلاد.

وذكر الحلف، في بيان اليوم، أن روته سيجتمع خلال الزيارة مع رئيسة إستونيا أوله ماديسه، ورئيس الوزراء كريستن ميخال، ووزير الخارجية مارجوس تساخكنا، ووزير الدفاع مارتن هيريم.

وأضاف البيان أن الأمين العام للناتو سيلقي كلمة في جامعة تالين للتكنولوجيا، كما سيزور قاعدة آماري الجوية.

ومن المقرر أن يعقد روته مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع رئيس الوزراء الإستوني،يتناول خلاله نتائج مباحثاتهما.

حلف شمال الأطلسي الناتو أمينه العام مارك روته العاصمة الإستونية تالين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

التابلت

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت

الصلاة

هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

ترشيحاتنا

التراث الثقافي غير المادي إلى الأمام

غدا.. انطلاق مؤتمر "التراث الثقافي غير المادي" بــ"الأعلى للثقافة"

تامر حسني

تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في الأردن 16 أكتوبر

عبد الباسط حموده

عبدالباسط حمودة: جمال عبد الحميد أهلاوي صميم.. بس زعلان من اللي حصل معاه

بالصور

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد