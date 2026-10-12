الاربعاء المقبل ...الأمين العام لحلف الناتو يزور إستونيا ويلتقي كبار مسؤوليها
أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن أمينه العام مارك روته سيزور العاصمة الإستونية تالين، بعد غد / الأربعاء/ حيث يلتقي عدداً من كبار المسؤولين في البلاد.
وذكر الحلف، في بيان اليوم، أن روته سيجتمع خلال الزيارة مع رئيسة إستونيا أوله ماديسه، ورئيس الوزراء كريستن ميخال، ووزير الخارجية مارجوس تساخكنا، ووزير الدفاع مارتن هيريم.
وأضاف البيان أن الأمين العام للناتو سيلقي كلمة في جامعة تالين للتكنولوجيا، كما سيزور قاعدة آماري الجوية.
ومن المقرر أن يعقد روته مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع رئيس الوزراء الإستوني،يتناول خلاله نتائج مباحثاتهما.