كارني يؤكد لزيلينسكي رفض كندا لاتفاق إمدادات الديزل بين الولايات المتحدة وروسيا

أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رفض بلاده لاتفاق جديد أعلنته الولايات المتحدة مع روسيا لتوريد ملايين الأطنان من وقود الديزل إلى السوق الأمريكية، معتبرا أن الاتفاق يتعارض مع الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في أوروبا.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الكندي -فبي بيان اليوم الاثنين- أن الجانبين ناقشا الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأول الجمعة.

وقال كارني إن الاتفاق يوفر لروسيا إيرادات إضافية من شأنها المساهمة في تمويل حربها ضد أوكرانيا.

كما بحث الزعيمان سبل تعزيز التنسيق مع الحلفاء لتلبية احتياجات أوكرانيا في مجال الدفاع الجوي في ظل استمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية الحيوية.

وفي تطور متصل، أعلن ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أن روسيا وأوكرانيا وافقتا على "وقف لإطلاق النار في قطاع الطاقة". إلا أن زيلينسكي أوضح أنه يدعم هذه المبادرة من حيث المبدأ، لكنه لا يزال ينتظر تفاصيلها الرسمية من البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأوكراني إن نجاح أي هدنة في مجال الطاقة يتطلب التزاما روسيا بوقف الهجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الضربات الروسية استمرت بعد إعلان ترامب. وأضاف أن أوكرانيا مستعدة لوقف هجماتها بعيدة المدى على مصافي النفط ومنشآت الطاقة الروسية إذا أوقفت موسكو استهداف شبكة الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية.

من جهة أخرى، أجرى كارني محادثة منفصلة مع ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة، حيث أعرب عن دعم كندا للاتفاق، مجددا دعوة زيلينسكي لروسيا إلى الالتزام الكامل بأي ترتيبات يتم التوصل إليها.