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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اقتصادي: تكلفة خدمة الدين في أمريكا تجاوزت الإنفاق الدفاعي للمرة الأولى تاريخيًا

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي
هاني حسين

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور بيير الخوري، إن إجمالي الدين العالمي، بما يشمل الدين الحكومي وغيره، بلغ نحو 300% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ ما بعد عام 2020، مشيرًا إلى أن متوسط الدين الحكومي تجاوز حاليًا 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الخوري، خلال مداخلة عبر برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين يقلص قدرة الحكومات على الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم، لافتًا إلى أن تكلفة خدمة الدين في الولايات المتحدة تجاوزت الإنفاق الدفاعي للمرة الأولى تاريخيًا، موضحًا أن المقصود هو مدفوعات الفوائد وليس سداد أصل الدين.

وأضاف أن العالم يحتاج إلى آليات تمويل أكثر استدامة، تشمل معالجة تكلفة الاقتراض وشروط إعادة هيكلة الديون وتوزيع الخسائر بين الدائنين. وأكد أن موارد الطوارئ التي خصصها البنك الدولي قد لا تحتوي تداعيات أزمة الديون، لكنها ربما تحفز الدول على المطالبة بمزيد من تخفيف أعبائها.

النقد الدولي تايلاند صندوق النقد اجتماعات صندوق النقد البنك الدولي

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