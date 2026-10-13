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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد.. الأوقاف تطلق التصفيات التمهيدية لمسابقة «الأصوات الندية».. والجامعة تفتتح متحف الحفري للسياح الإيطاليين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

أوقاف الوادي الجديد تطلق التصفيات التمهيدية لمسابقة «الأصوات الندية» لاكتشاف مواهب الابتهال والأذان

انطلقت بمحافظة الوادي الجديد فعاليات التصفيات التمهيدية لمسابقة «الأصوات الندية للابتهال والأذان»، التي تنظمها وزارة الأوقاف بهدف اكتشاف المواهب الصوتية المتميزة وتنميتها، وإحياء المدرسة المصرية الأصيلة في فن الابتهال الديني والمديح النبوي.

إقبال من المتسابقين بمختلف مراكز الوادي الجديد على المسابقة

وتُقام المسابقة تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف ومتابعة ميدانية من الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، الذي ترأس لجنة الاختبارات، بمشاركة الشيخ إبراهيم محمد أحمد عبد الرحمن، مدير شئون الإدارات بالمديرية، والشيخ محمد رفعت عبد الجواد، مسئول شئون القرآن الكريم، والشيخ محمد ناصر أحمد أيوب، مسئول الإرشاد الديني.

وشهدت التصفيات إقبالًا من المتسابقين بمختلف مراكز المحافظة، الذين استعرضوا مواهبهم في أداء الأذان والابتهالات الدينية، وسط أجواء إيمانية وتنافسية، وأشادت لجنة الاختبارات بالمستوى المتميز للمشاركين، وحسن الأداء الذي يعكس أصالة التراث الروحي المصري، إلى جانب التنظيم الجيد والانضباط الذي شهدته الفعاليات.

وتأتي المسابقة في إطار جهود وزارة الأوقاف لاكتشاف ورعاية أصحاب الأصوات المتميزة، وتشجيع النشء والشباب على الارتباط بالشعائر الإسلامية، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الواعدة لإبراز قدراتها في مجالي الأذان والابتهال .

جامعة الوادي الجديد تفتتح متحف الحفري للسياح الإيطاليين

 استقبلت جامعة الوادي الجديد، وفدًا سياحيًا إيطاليًا داخل متحف الحفريات، لإطلاع الزائرين على جانب من تاريخ الحياة القديمة وما تزخر به الصحراء من اكتشافات جيولوجية وحفرية نادرة، تعكس ثراء المنطقة الطبيعي والعلمي.

توثيق تاريخ الكائنات الحية

وكان في استقبال الوفد الأستاذ الدكتور جبيلي عبد المقصود، مدير مركز الحفريات بجامعة الوادي الجديد، الذي اصطحب الزائرين في جولة داخل المتحف، استعرض خلالها أبرز المقتنيات الحفرية وأهميتها في توثيق تاريخ الكائنات الحية التي عاشت بالمنطقة منذ ملايين السنين، فضلًا عن القيمة العلمية لهذه الاكتشافات في دراسة التكوينات الجيولوجية بالصحراء الغربية.

وأكد الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أن إتاحة متحف الحفريات أمام الوفود السياحية الأجنبية تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي للجامعة، وحرصها على توظيف إمكاناتها البحثية والعلمية في دعم جهود الترويج السياحي للمحافظة، وفتح آفاق جديدة أمام السياحة العلمية والبيئية والثقافية.

وأوضح أن الجامعة تسعى إلى إبراز ما تتمتع به الوادي الجديد من مقومات طبيعية وعلمية يمكن أن تسهم في جذب المزيد من الزائرين، وتعزيز حضور المحافظة على خريطة السياحة الدولية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحقق الاستفادة من الكنوز التي تتميز بها المنطقة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية بالتزامن مع الإعلان عن كهف الجارة بواحات الفرافرة محميةً طبيعية، وهو ما يسلط الضوء على القيمة البيئية والجيولوجية الفريدة للصحراء الغربية، ويعزز فرص الربط بين المواقع الطبيعية والمزارات العلمية في برامج الزيارة السياحية.

وتواصل جامعة الوادي الجديد دورها في التعريف بتراث المحافظة الطبيعي والعلمي، بما يسهم في تقديم صورة متكاملة عن ثرواتها المتنوعة، ويمنح الزائرين تجربة تجمع بين السياحة والاستكشاف والمعرفة.

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