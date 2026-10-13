قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب وزير الصحة: لا يوجد ما يسمى «ختان طبي» ونسعى لتغليظ عقوبة الجريمة
ماتغيرش.. سعر الذهب في السعودية الآن
6 ناجين حتى الآن.. الحماية المدنية تواصل جهودها في عقار حدائق القبة
فضيحة الـ100 ألف دولار تهز البيت الأبيض.. ترامب يطلب استقالة سفيرته في اليونان
أردوعان يؤكد لولى العهد السعودي دعم تركيا الكامل للمملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها
وزير الزراعة يلتقي أعضاء «النواب والشيوخ» لبحث مشاكل المزارعين وملفات الأسمدة وكارت الفلاح
الأزمة المالية السبب.. عبد الله السعيد: سعيت للانضمام إلى الزمالك قبل إتمام الصفقة بـ3 سنوات
ذا تايمز تفتح النار على إنفانتينو.. اتهامات بالتهرب الضريبي وتحويلات مالية غامضة
الأرصاد: تأثر البلاد بمنخفض جوي بدءا من الغد.. مع فرص سقوط أمطار
أسامة ربيع: قناة السويس قادرة على استقبال 100% من أسطول الحاويات العالمي
رحم الله من خرج يطلب رزقه.. مشاري راشد ينعى المصريين ضحيتي إطلاق النار في الخرطوم
المستشار الألماني يدين هجمات الفصائل اليمنية على السعودية ويؤكد تضامن برلين مع الرياض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة عامل ومشرف نظافة بالبلينا للتحقيق لإلقائهما المخلفات في مجرى مائي

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
سوهاج _ أنغام الجنايني

قرر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إحالة عامل ومشرف نظافة بمركز ومدينة البلينا إلى التحقيق العاجل، إثر رصد واقعة قيام العامل بالتخلص من تراكمات ومخلفات القمامة وإلقائها مباشرة داخل إحدى الترع بنطاق مجلس قروي "برديس"، بدلاً من نقلها إلى المقالب العمومية المخصصة.

وجاء القرار بعد أن تمكنت وحدة الرصد الإعلامي بديوان عام المحافظة من تتبع مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بجرف وإلقاء القمامة المتواجدة أعلى شط الترعة إلى المجرى المائي مباشرة، وذلك بالتزامن مع وجود سيارات جمع القمامة في الموقع.

ماذا حدث؟

وبالفحص الفوري للواقعة، تبين أن الشخص الظاهر في مقطع الفيديو هو عامل بنظام "السركي" تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا. وبناءً على ذلك، أصدر المحافظ توجيهاته بتحديد هوية الموظف وتحويله للتحقيق الفوري، على أن يشمل القرار أيضاً المشرف المسؤول عن قطاع النظافة في تلك المنطقة نتيجة التقاعس في المتابعة والرقابة.

وفور رصد الواقعة، أصدر محافظ سوهاج توجيهات عاجلة للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، حيث تم الدفع الفوري بالمعدات واللوادر اللازمة إلى الموقع، وجرى رفع كافة التراكمات والمخلفات من المجرى المائي وحافة الترعة، وتطهير المنطقة بالكامل لإعادة المظهر الحضاري للموقع وضمان سلامة المياه.

وفي هذا السياق، شدد اللواء طارق راشد على أن المحافظة لن تتهاون مع أي سلوكيات تضر بالبيئة أو تؤثر سلباً على المجاري المائية، مؤكداً على الأهمية القصوى للحفاظ على مياه الترع والنيل من التلوث، وموجهاً بتكثيف المتابعة الميدانية لضمان التزام كافة عمال ومشرفي النظافة بالمنظومة الصحيحة للتخلص من المخلفات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج محافظة سوهاج النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

دعاء الوضوء

دعاء الوضوء يبيض وجهك يوم القيامة.. ردده عند غسل اليدين

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

ترشيحاتنا

أرشيفية

مفوضية اللاجئين في مصر لـ صدى البلد: نقص التمويل يقلص خدمات التسجيل والرعاية الصحية والحماية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية لـ«CNA» التايلاندية: مصر تكثف جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف لاتفاق أمريكي إيراني

إنتاج الحبوب في الاتحاد الأوروبي

الجفاف يخفض توقعات إنتاج الحبوب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 16.7 مليون طن

بالصور

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد