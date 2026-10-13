إحالة عامل ومشرف نظافة بالبلينا للتحقيق لإلقائهما المخلفات في مجرى مائي

قرر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إحالة عامل ومشرف نظافة بمركز ومدينة البلينا إلى التحقيق العاجل، إثر رصد واقعة قيام العامل بالتخلص من تراكمات ومخلفات القمامة وإلقائها مباشرة داخل إحدى الترع بنطاق مجلس قروي "برديس"، بدلاً من نقلها إلى المقالب العمومية المخصصة.

وجاء القرار بعد أن تمكنت وحدة الرصد الإعلامي بديوان عام المحافظة من تتبع مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بجرف وإلقاء القمامة المتواجدة أعلى شط الترعة إلى المجرى المائي مباشرة، وذلك بالتزامن مع وجود سيارات جمع القمامة في الموقع.

ماذا حدث؟

وبالفحص الفوري للواقعة، تبين أن الشخص الظاهر في مقطع الفيديو هو عامل بنظام "السركي" تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا. وبناءً على ذلك، أصدر المحافظ توجيهاته بتحديد هوية الموظف وتحويله للتحقيق الفوري، على أن يشمل القرار أيضاً المشرف المسؤول عن قطاع النظافة في تلك المنطقة نتيجة التقاعس في المتابعة والرقابة.

وفور رصد الواقعة، أصدر محافظ سوهاج توجيهات عاجلة للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، حيث تم الدفع الفوري بالمعدات واللوادر اللازمة إلى الموقع، وجرى رفع كافة التراكمات والمخلفات من المجرى المائي وحافة الترعة، وتطهير المنطقة بالكامل لإعادة المظهر الحضاري للموقع وضمان سلامة المياه.

وفي هذا السياق، شدد اللواء طارق راشد على أن المحافظة لن تتهاون مع أي سلوكيات تضر بالبيئة أو تؤثر سلباً على المجاري المائية، مؤكداً على الأهمية القصوى للحفاظ على مياه الترع والنيل من التلوث، وموجهاً بتكثيف المتابعة الميدانية لضمان التزام كافة عمال ومشرفي النظافة بالمنظومة الصحيحة للتخلص من المخلفات.