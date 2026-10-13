دعوات رسمية للمشاركين.. الحكومة: أكثر من 61 الف مواطن تقدموا بطلبات لحضور جلسات منتدى مصر

أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر شهد إقبالا كبيرا من المواطنين بإجمالي 12 مليون مشاهدة .

وقال محمد عادل في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" أكثر من 61 الف مواطن تقدموا بطلبات لحضور جلسات منتدى مصر .

وتابع :" من حق أي مواطن سجل على الموقع الإلكتروني للمنتدى ان يحضر جلسة او جلستين من جلسات المنتدى ".

واكمل محمد عادل :" الهيئة التنظيمية لمنتدى مصر سوف تبدأ بفلترة وتصنيف المشاركين ومن تقدم بطلبات حضور جلسات المنتدى كي نضمن تمثيل كافة فئات الشعب المصري من مختلف المحافظات".



ولفت :" منتدى مصر سوف يشارك في جلساته 8500 فرد بالإضافة إلى الخبراء ونواب البرلمان والأحزاب والمشاركين من القطاع الخاص والعمال " سيتم توجيه دعوات رسمية لمن يتم اختيارهم لحضور الجلسات ".