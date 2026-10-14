حملات موسعة لرفع الحواجز والإشغالات والتعديات بالعجوزة والمهندسين

واصل حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، حملاته الميدانية لإعادة الانضباط إلى الشوارع وفتح الطريق أمام حركة المواطنين والسيارات من خلال رفع الحواجز الحديدية وإزالة الكتل الخرسانية والإشغالات والتعديات التي تعوق الحركة وتشغل حرم الطريق، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وببمتابعة واشراف دكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

وشملت الأعمال شوارع عبد المنعم سند والرشيد ومحمود بدر الدين والترسانة ووادي النيل

إلى جانب عدد من الشوارع الأخرى بنطاق العجوزة والمهندسين، مع استمرار الحملات للتصدي لكافة صور الإشغال والتعدي على الطريق العام بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على حق المواطنين في شوارع منظمة وآمنة.