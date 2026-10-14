تجديد حبس "أم وحيد" لاتجارها بأقراص التامول في أخميم بسوهاج

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس سيدة شهيرة باسم «أم وحيد»، تبلغ من العمر 50 عامًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، عقب ضبطها دائرة مركز شرطة اخميم بسوهاج، وبحوزتها كمية من أقراص التامول المخدرة بمنطقة الكوم التابعة لبندر أخميم، في واقعة تواصل جهات التحقيق فحص ملابساتها.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما توصلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أخميم إلى معلومات تفيد بحيازة المتهمة مواد مخدرة، لتتحرك قوة أمنية لضبطها بمنطقة الكوم، والتحقق من المعلومات الواردة بشأن نشاطها.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة، وتبين أنها تُدعى «ش. م. ع»، وشهرتها «أم وحيد»، وعُثر بحوزتها على كمية من أقراص التامول المخدرة، كانت مجزأة ومعدة للبيع، إلى جانب مبلغ مالي قدره 3155 جنيهًا، وهاتف محمول.

وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهمة على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وجاءت عملية الضبط في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة العناصر المتورطة في حيازتها وترويجها، من خلال تكثيف الحملات الأمنية بمختلف أنحاء المحافظة.

وقاد جهود ضبط المتهمة الرائد محمد فهمي، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، بمشاركة الرائد محمود ضاحي، معاون أول المباحث، والنقيب مصطفى ناصر، والنقيب ريهام أشرف، الضابطة بمركز شرطة أخميم.

وعقب استكمال الإجراءات القانونية، أُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة، التي قررت حبس المتهمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لحين استكمال الفحص وكشف جميع ملابسات الواقعة، وتحديد طبيعة نشاطها في حيازة الأقراص المخدرة، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة.