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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يشهد طابور عرض عسكري لطلاب مدرسة السادات احتفالًا بالعيد القومي

خلال الفاعليات
خلال الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

شهد اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، طابور عرض عسكريًا بمدرسة السادات الثانوية العسكرية بنين، بمشاركة طلاب مدارس التأسيس العسكري بالمحافظة، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي للإسماعيلية، الذي يوافق ١٦ أكتوبر من كل عام.

جاء ذلك بحضور الدكتور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، وأيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحنان مداح، وكيل المديرية، وتوفيق صلاح الدين، مدير إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وتضمن الاحتفال طابور عرض عسكريًا قدمه طلاب مدارس التأسيس العسكري، إلى جانب عروض للتدريبات العسكرية والفنون القتالية، وفقرات رياضية وفنية، فضلًا عن الإذاعة المدرسية، التي عكست روح الانضباط والانتماء الوطني لدى الطلاب.

وأشاد محافظ الإسماعيلية، بمستوى الطلاب وما أظهروه من انضباط ومهارة خلال العروض المقدمة، مثمنًا جهود القائمين على تدريبهم، ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق، ومؤكدًا أهمية ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال الجديدة وتعريفهم بتاريخ محافظتهم وتضحيات أبنائها.

وأكد المحافظ، أن اختيار مدرسة السادات الثانوية العسكرية بنين لاستضافة الاحتفال يأتي تقديرًا لمكانتها التاريخية وارتباطها بذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني، وما شهدته من تحركات وطنية للطلاب ضمن الأحداث التي سبقت معركة الإسماعيلية.

وتحتفل محافظة الإسماعيلية، بعيدها القومي في ١٦ أكتوبر من كل عام، تخليدًا لذكرى المقاومة الشعبية ضد الاحتلال البريطاني عام ١٩٥١، حين خرج طلاب المدرسة الثانوية بالإسماعيلية، وانضم إليهم عدد من العمال والعاملين بالشركات الأجنبية، في مظاهرات للمطالبة برحيل قوات الاحتلال.

وشهدت تلك الأحداث حريق مبنى «النافي»، الذي كان مرتبطًا بالجمعية التعاونية البحرية للإنجليز، في تعبير عن الغضب الشعبي والرفض الوطني لاستمرار الاحتلال، لتظل هذه الوقائع إحدى المحطات البارزة في تاريخ النضال الوطني لأبناء الإسماعيلية.

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