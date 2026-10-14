الرئيس اللبناني: متمسكون ببقاء "اليونيفيل" في الجنوب ونحذر من تداعيات انسحابها

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون تمسك لبنان ببقاء القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"؛ نظرًا إلى أهمية الدور الذي اضطلعت به منذ بدء انتدابها وحتى اليوم، والتضحيات التي قدمها أفرادها من ضباط ورتباء وعسكريين.

وقال عون، خلال استقباله اليوم /الأربعاء/ في قصر بعبدا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، "إن الظروف الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال قرى وبلدات جنوبية، يقع معظمها ضمن ولاية "اليونيفيل"، تجعل وجود القوات الدولية ذا أهمية كبيرة".

وحذر من أن انسحاب القوات الدولية سيؤدي إلى فراغ ستكون له انعكاسات سلبية على الوضع الأمني في المنطقة، فضلا عن خلوها من أي رقابة دولية على ما يجري فيها.. لافتًا إلى أهمية الأدوار الاجتماعية والإنسانية والصحية والتربوية التي تؤديها "اليونيفيل".

وأضاف "أنها أسهمت في بناء علاقة متينة بينها وبين المواطنين الجنوبيين، الذين يرتاحون إلى وجودها ويثقون بدورها ويتمسكون ببقائها في بلداتهم وقراهم"، معربًا عن أمله في أن يتجاوب مجلس الأمن الدولي مع الطلب الذي تقدم به لبنان للإبقاء على وجود "اليونيفيل" خلال السنة المقبلة، التي سبق للمجلس أن اعتبرها سنة انسحاب هذه القوات.

وشدد على أهمية استمرار المهمة الدولية ولاسيما إذا تحقق انسحاب القوات الإسرائيلية حتى الحدود الدولية وانتشر الجيش اللبناني، الذي سيكون في حاجة إلى الاستفادة من الخدمات الإنسانية واللوجستية الضرورية التي تقدمها "اليونيفيل".