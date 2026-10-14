نائب الأمين العام لبنك الاستثمار الأوروبي: نخطط لزيادة الدعم المالي لأوكرانيا

قال ميكولاي دوفجيليفيتش نائب الأمين العام لبنك الاستثمار الأوروبي إن البنك قدم 4.5 مليار يورو لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية، ويخطط لزيادة دعمه المالي في السنوات المقبلة.

وأضاف دوفجيليفيتش - في تصريحات لوكالة يوكرينفورم الأوكرانية على هامش منتدى وارسو للأمن - "نحن نعمل بنشاط كبير في أوكرانيا، إذ تعد هذه الدولة واحدة من أهم مجالات عملنا منذ أكثر من خمس سنوات، ونحن ندعم، قبل كل شيء، البنية التحتية الحيوية لضمان إعادة بناء ما دمر، كما ندعم المجتمعات المحلية والمدن وجهود تعافي البنية التحتية لمساعدة المجتمع والبلاد على العمل بأكبر قدر ممكن من السلاسة والطبيعية".

وأكد أن دعم أوكرانيا خلال فصل الشتاء يظل أولوية ثابتة لدى بنك الاستثمار الأوروبي، موضحا "سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة أوكرانيا على حماية بنيتها التحتية الحيوية، حتى تتمكن من اجتياز فصل الشتاء هذا في أفضل الظروف الممكنة".