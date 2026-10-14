عمالقة الطاقة الشمسية في الصين يستغنون عن 40 ألف موظف مع استمرار أزمة الفائض الإنتاجي

واصل كبار مصنعي المعدات والألواح الشمسية في الصين خفض وظائفهم خلال العام الماضي، حيث جرى الاستغناء عن نحو 40 ألف موظف (ما يعادل نحو 20% من إجمالي القوى العاملة لديهم)، في ظل استمرار الفائض الحاد في الإنتاج وتصاعد حرب الأسعار التي أضرت بربحية القطاع.

وأظهرت الإفصاحات المالية للشركات الرائدة– وفي مقدمتها "لونجي" (Longi) و"ترينا سولار" (Trina Solar) و"تونغوي" (Tongwei) – تقليصاً كبيراً في عدد العاملين شمل خطوط الإنتاج والوظائف الإدارية ومراكز البحث والتطوير، وذلك ضمن خطط عاجلة لتقليل التكاليف وتعديل المسار المالي بعد تسجيل خسائر تشغيلية متزايدة.

وتعاني صناعة الطاقة الشمسية الصينية من تخزين قياسي للقدرات الإنتاجية نتيجة التوسع السريع في السنوات الماضية، مما أدى إلى هبوط حاد في أسعار الألواح والمكونات الأساسية وتآكل الهوامش الربحية. ورغم فرض السلطات الصينية معايير تنظيمية أكثر صرامة بكفاءة الطاقة للحد من التوسع العشوائي، يرى خبراء السوق أن استعادة التوازن واختفاء الفائض قد يتطلبان وقتاً أطول.