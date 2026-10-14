مايكل أوهيرلي: إيران تضغط على ترامب.. وتسعى لتأكيد عدم تنازلها عن مضيق هرمز

قال مايكل أوهيرلي خبير العلاقات الدولية، إنّ اتساع نطاق الاستهدافات الإيرانية في مضيق هرمز يرتبط بعدة أهداف، من بينها ممارسة ضغوط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبيل الانتخابات النصفية، في ظل ما يواجهه الحزب الجمهوري من تحديات تتعلق بمستقبله السياسي، إلى جانب الضغوط المرتبطة بتعزيز المسار الدبلوماسي.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ إيران ترغب في التأكيد على أنها لن تتراجع سريعًا أو بسهولة، وأنها عازمة على البقاء دولة ذات سيادة، رغم الضربات الأميركية والإسرائيلية.

وأشار إلى أن الإعلان الإيراني عن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن الممرات المائية أو الملاحية في مضيق هرمز لا يعني بالضرورة فتح المضيق، لكنه لا ينبغي أن يؤدي إلى تهميش أهمية هذه القضية.

شريكًا دبلوماسيًا جيدًا

وأكد خبير العلاقات الدولية أن حرية الملاحة يجب أن تظل من المبادئ الأساسية في التعامل مع المضائق المائية، موضحًا أن إيران تحاول الإشارة إلى قدرتها على أن تكون شريكًا دبلوماسيًا جيدًا، وأن تحصل على بعض التنازلات، مشيرًا، إلى أن هذا أمر لن يتنازل عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.