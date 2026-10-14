ترامب يعلن قرب انطلاق عمليات تنقيب واسعة النطاق عن النفط والغاز في جرينلاند

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /الأربعاء/ أن عمليات تنقيب واسعة النطاق عن النفط والغاز والمعادن الثمينة على وشك الانطلاق في جزيرة جرينلاند.

وذكر ترامب- في منشور بثه عبر حسابه على منصته الخاصة/تروث سوشيال/:- أن الجزيرة تحتوي على احتياطيات هائلة وسهلة المنال من الطاقة والموارد تفوق أي منطقة أخرى في العالم.

كما شدد على أن الوجود الأمريكي في جرينلاند سيحبط أي هجوم مستقبلي ضد الولايات المتحدة، موضحًا أن أي تهديد عسكري مستقبلي على أمريكا سيمر حتماً عبر القطب الشمالي وجرينلاند، مما يجعلها موقعاً مثالياً لرصد وإسقاط الصواريخ والمسيرات بفضل موقعها الجغرافي المتميز الذي يوفر ميزة "الوقت والموقع وخط الرؤية".