قافلة جامعة عين شمس وصندوق تحيا مصر تقدم خدماتها لنحو 3 آلاف مواطن بحلايب وشلاتين وأبو رماد

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قدمت القافلة التنموية الشاملة لجامعة عين شمس وصندوق تحيا مصر خدماتها لنحو 3 آلاف مواطن بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، خلال أيامها الثلاثة الأولى، في إطار جهودها لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية والمساعدات الإنسانية للأهالي.

وشملت الخدمات توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانًا وإجراء عمليات بسيطة، مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية متخصصة إلى مستشفيات جامعة عين شمس، إلى جانب توزيع حقائب وأدوات مدرسية ومساعدات غذائية.

كما تضمنت أنشطة القافلة تنظيم ندوات بيطرية حول بدائل الأعلاف وأساليب تغذية الأغنام والماعز خلال فترات الجفاف، فضلًا عن تنفيذ برامج توعوية لطلاب المدارس بشأن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا ومخاطر الاستغلال الإلكتروني.