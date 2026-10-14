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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمين عام "التعاون الإسلامي" يدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة

أمين عام "التعاون الإسلامي
أمين عام "التعاون الإسلامي
أ ش أ

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اسماعيل ولد الشيخ أحمد عن إدانته الشديدة لافتتاح كولومبيا سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 478 (1980)، الذي دعا جميع الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة، وأكد أن جميع الإجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير طابع مدينة القدس ووضعها، باطلة ويجب إلغاؤها.

وأكد اسماعيل - في بيان عبر الموقع الرسمي للمنظمة - رفض منظمة التعاون الإسلامي المطلق لأي مواقف أو قرارات أو إجراءات من شأنها أن تسهم في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي والسيادة الإسرائيلية المزعومة على مدينة القدس المحتلة، أو أن تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس رؤية حل الدولتين.

وفي هذا السياق، وجّه الأمين العام رسالة خطية إلى وزير خارجية كولومبيا، حثّه فيها على التراجع عن هذا القرار غير القانوني، الذي من شأنه أن يدعم الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس ووضعها القانوني وتركيبتها الديموغرافية، ويشكل اعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني، فضلًا عن تجاهله للأهمية الدينية والتاريخية العميقة التي تحظى بها المدينة المقدسة لدى المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم.

كما حذّر اسماعيل من العواقب بعيدة المدى التي قد تترتب على هذا القرار بالنسبة إلى علاقات كولومبيا مع دول العالم الإسلامي.

منظمة التعاون الإسلامي إدانته الشديدة كولومبيا

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