هتخالف هنهد.. إزالة تعديات البناء في أوسيم

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ.

قاد الحملة المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم، وسط تغطية أمنية مشددة ومكثفة من شرطة المرافق بقيادة اللواء محمد الجمال، والتي أسفرت عن التعامل الفوري مع عدد من المخالفات في مهدها بمختلف الوحدات المحلية.

وتأتي أبرز أعمال الإزالات والمخالفات التي تم التعامل معها ما يلي:

-قرية الكوم الأحمر:

-إزالة حوائط وأعمدة على مساحة تقدر بنحو 160 متراً.

-إزالة "جمالون" على مساحة تقدر بنحو 1000 متر.

-مدينة أوسيم:

-إزالة سور على مساحة تقدر بنحو 1700 متر.

-قرية برطس:

-إزالة "جمالون" على مساحة تقدر بنحو 1600 متر.

-منطقة بشتيل:

-فك شدة خشبية لسقف الدور الرابع على مساحة تقدر بنحو 100 متر.

-فك أعمدة بالدور الرابع على مساحة تقدر بنحو 140 متراً.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تأكيداً على هيبة الدولة والتصدي بحزم لكل محاولات البناء المخالف أو التعدي على الأراضي دون استثناء.