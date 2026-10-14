بعد فيديو شكوى دقيق مخبز بالقليوبية.. التموين تستبدل الكمية وتسحب عينة للتحليل

في ضوء ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى أحد أصحاب المخابز البلدية بقرية دملو، بمركز بنها بمحافظة القليوبية، من جودة الدقيق المستخدم بالمخبز، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مديرية التموين بالقليوبية فحصت الواقعة واتخذت الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابساتها.

استدعاء المسؤول عن صرف الدقيق بالمطحن والمتعهد المسؤول عن استلامه وتوزيعه

وأوضح السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أنه تم استدعاء المسؤول عن صرف الدقيق بالمطحن والمتعهد المسؤول عن استلامه وتوزيعه على المخابز. وتبين إعادة الدقيق محل الشكوى إلى المطحن واستبداله بكمية أخرى، وتمكن المخبز من إنتاج الخبز بعد الاستبدال، دون ورود شكاوى بشأن جودة الخبز المنتج.

وأضافت الوزارة أنه تم سحب عينة من الدقيق بالمطحن وإرسالها إلى معامل الوزارة لإجراء التحاليل اللازمة والتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء نتائج التحليل.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية، ومتابعة جودة الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، والتعامل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بجودة السلع التموينية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن جودة المنتجات المقدمة لهم.

وناشدت الوزارة أصحاب المخابز والمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بجودة الدقيق أو الخبز من خلال مديريات التموين والإدارات التموينية المختصة، لإتاحة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما أكدت أهمية تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها، بما يضمن عرض الحقائق كاملة.