قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنت مجرم حرب وجبان .. متظاهرون يقاطعون وزير الحرب الأمريكي خلال فعالية للجيش
الزمالك يحسم موقفه من عودة جوميز ورحيل معتمد جمال بعد خسارة القمة |خاص
روسيا تحذر من استبعاد قوى ليبية مؤثرة وتدعو لتوحيد مسارات الوساطة تحت مظلة الأمم المتحدة
السيسي في ذكرى أكتوبر: حصنوا مصر ضد المؤامرة.. وخلوا بالكم من بلدكم
خلي بالكم من بلدكم.. الرئيس السيسي يوجه رسائل مهمة للشعب المصري
لدغات لا تنتهي.. قاضية موسيماني في كرة القدم.. وديفيد ديفيز يكررها في كرة اليد
رئيس أركان جيش الاحتلال يحذر من التصعيد.. تعزيزات عسكرية جديدة في الضفة الغربية
الرئيس السيسي للسفيرة الأمريكية: قلتلها الإخوان هيمشوا.. لأن التحدي في مصر أكبر من أي تيار
البنك الدولي يُخصّص 93 مليون دولار لتعزيز جهود مكافحة الإيبولا في أفريقيا
مصادر أمنية بحرية: غرق سفينتين تجاريتين قرب مضيق هرمز خلال 24 ساعة
أبو الغيط يكشف كواليس ما قبل أكتوبر: كيسنجر تهرب من الحل.. والسادات حسم قرار الحرب
الرئيس السيسي: حد عايز يمسك البلد دي يخليها تعمل مظاهرات سنة ونص لغاية لما يجيبها على الأرض؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يطالب بمراجعة شكاوى التمويل متناهي الصغر وحماية حقوق المواطنين

النائب عبد اللطيف جمال أبو الشيخ
النائب عبد اللطيف جمال أبو الشيخ
محمد الشعراوي

تقدم النائب عبد اللطيف جمال أبو الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، بطلب إحاطة بشأن شكاوى وردت إليه من مواطنين حول بعض ممارسات التمويل متناهي الصغر، تتعلق بتكاليف القروض والعمولات وإجراءات التحصيل، مطالبًا بفحص هذه الشكاوى والتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط.

ووجّه النائب طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس النواب، لمناقشته مع وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي المصري، كلٌّ فيما يخصه، بهدف الوقوف على حقيقة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.

وأوضح أبو الشيخ أن التمويل متناهي الصغر يؤدي دورًا مهمًا في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومحدودي الدخل، من خلال توفير التمويل اللازم لتحسين أوضاعهم المعيشية، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين استمرار هذه الخدمات التمويلية وحماية المستفيدين من الأعباء المالية التي قد تتجاوز قدراتهم على السداد.

 تكاليف التمويل والعمولات

وأشار إلى أن الشكاوى المقدمة تتضمن ملاحظات بشأن تكاليف التمويل والعمولات، وآليات منح القروض والتحصيل، إلى جانب مزاعم تتعلق بخصم مبالغ لصالح وسطاء أو استخدام أساليب ضغط على بعض المتعثرين، مطالبًا الجهات المختصة بفحص هذه الوقائع والتحقق من مدى صحتها وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها.

وطالب النائب باتخاذ خمسة إجراءات رئيسية، تشمل تشكيل لجنة رقابية لفحص الجهات محل الشكاوى بمحافظة سوهاج، والتحقيق في أي مخالفات مالية أو إدارية يثبت وقوعها، ومراجعة ملفات القروض المتعثرة ومدى ملاءمتها لقدرات المستفيدين على السداد، وفحص العقود والمبالغ التي حصل عليها المقترضون فعليًا، إلى جانب وضع آليات واضحة تضمن سلامة إجراءات التحصيل والتعامل مع حالات التعثر.

وأكد أبو الشيخ أن الهدف من هذه المطالب هو تعزيز الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر، وضمان الشفافية في تحديد تكاليف القروض وحماية حقوق المواطنين، دون الإضرار بالجهات الممولة الملتزمة بالقواعد المنظمة.

واختتم النائب طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية والاستماع إلى شكاوى المواطنين، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء نتائج الفحص والتحقيق.

النائب عبد اللطيف جمال أبو الشيخ مجلس النواب البرلمان التمويل متناهي الصغر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

مستريح الذهب في الزقازيق - هيثم أحمد رجب

مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

ترشيحاتنا

المهندس زياد عبد التواب

زياد عبد التواب: «الصورة والفيديو والصوت ممكن يكذبوا»

المهندس زياد عبد التواب

زياد عبد التواب: خوارزميات السوشيال ميديا ترفع التفاعل مع المحتوى المثير وتهمش الكلام المفيد

المهندس زياد عبد التواب

زياد عبد التواب: الذكاء الاصطناعي ضاعف مخاطر الاختراقات السيبرانية ووصل إلى استهداف الأطفال

بالصور

الإفراط فى الملح.. عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب

عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب
عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب
عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب

هيفاء وهبي وبسنت شوقي ..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد