قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أضا: الزمالك يمتلك صورا وفيديوهات تثبت أحقية شيكوبانزا في ركلة جزاء أمام الأهلي
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا جدًا.. وقضية طهران ستُحل سريعًا
إصابة شخصين بينهما طفل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس
أذكار الصباح كاملة ومكتوبة مأثورة عن النبي.. رددها الآن
متحدث الحكومة: وضع المواطن في مقدمة الأولويات.. ولقاءات مكثفة مع صناع الرأي استعداداً لـ«منتدى مصر»
ليبيا أمام مجلس الأمن.. تحذيرات من تعثر الانتخابات ومطالب بحماية ثروة النفط
ترامب: أسعار الوقود ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب مع إيران
بريطانيا تدعو دول العالم إلى مواصلة فرض العقوبات على روسيا
واشنطن تعلن تدمير سفينة شراعية مرتبطة بإيران في خليج عُمان
ترامب: يجب أن نضمن عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا
إبراهيم صلاح يتولى المهمة.. معتمد جمال يغيب عن قيادة الزمالك أمام الجيش الرواندي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب الأطباء: وصول نسبة الوافدين إلى 50% ببعض الكليات الحكومية يستدعي تنظيم أعداد المقبولين

نقيب الأطباء
نقيب الأطباء
محمد البدوي

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، ترحيب النقابة بمبادرة «ادرس في مصر»، التي تستهدف جذب الطلاب الوافدين إلى الجامعات المصرية، مشددًا على أهمية تنظيم أعداد المقبولين بالكليات الحكومية بما يحافظ على فرص الطلاب المصريين في الالتحاق بها.

الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة التعليم المصري

وقال عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، إن النقابة تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة التعليم المصري وجذب الطلاب من الخارج، مع ضرورة وضع نسبة واضحة لقبول الوافدين بالكليات الحكومية.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن نسبة الطلاب الوافدين في بعض الكليات الحكومية وصلت إلى 50%، معتبرًا أن هذه النسب تستدعي إعادة تنظيم أعداد المقبولين، بما يحقق التوازن بين استقبال الطلاب من الخارج وتوفير فرص مناسبة للطلاب المصريين.

فرصة لاستيعاب أعداد إضافية من الطلاب

وأضاف أن الجامعات الأهلية يمكن أن تمثل فرصة لاستيعاب أعداد إضافية من الطلاب الوافدين، بما يدعم مبادرة «ادرس في مصر» ويتيح زيادة أعداد الدارسين من الخارج دون الإخلال بفرص الطلاب المصريين في الجامعات الحكومية.

وشدد عبد الحي على أهمية وضع قواعد واضحة لقبول الطلاب الوافدين، بما يحقق الاستفادة من جذبهم إلى مصر، ويدعم التعليم الجامعي، مع مراعاة احتياجات الطلاب المصريين وضمان عدالة توزيع الفرص التعليمية.

نقيب الأطباء كليات الطب نقابة الأطباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

أسعار الوقود

مصادر: تثبيت أسعار الوقود والمواد البترولية حتى نهاية ديسمبر 2026

جوميز

الزمالك يحسم موقفه من عودة جوميز ورحيل معتمد جمال بعد خسارة القمة |خاص

جولة وزير الآثار ومحافظ الغربية بموقع الاكتشاف الاثري

وزير السياحة والآثار ومحافظ الغربية يكرمان خالد الشحات خليل بقرية بهبيت الحجارة.. والوزير يهديه وزوجته شهادة تكريم ورحلة عمرة

يد الاهلي

اهرب من الأهلي أروح على فين .. إعلامي يحتفي بتتويج الأحمر بأفريقيا

نقيب الأطباء

نقيب الأطباء: اكتشفنا التحاق طلاب بكليات الطب بشهادات ثانوية من القسم الأدبي

البنزين

مصادر لـ صدى البلد تكشف حقيقة زيادة البنزين والسولار

فتاة - أرشيفية

ثلاثينية في براثن الشيطان.. حكاية علاقة سيدة بدر والعامل في غربة زوجها

ترشيحاتنا

مياة القاهرة

حملة موسعة لمواجهة إهدار المياه وإزالة التوصيلات المخالفة بالقاهرة

صورة أرشيفية

أم تستغيث: بنتي اتحدفت بقلم في عينها في المدرسة وقرنيتها اتقطعت

البابا تواضروس

البابا تواضروس يترأس العظة الأسبوعية ويستعرض قانون القدوة وأسس الخدمة الكنسية

بالصور

العدس.. مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب

العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب
العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب
العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب

بسنت شوقي تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير

بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير
بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير
بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير

سرقة سيارة كل 4 دقائق في بريطانيا.. وجهات خارجية تستقبل معظم المركبات المسروقة

بريطانيا
بريطانيا
بريطانيا

الباذنجان المحشو على الطريقة الإيطالية.. وصفة بالخضراوات والجبن

الباذنجان المحشو على الطريقة الإيطالية.. وصفة بالخضراوات والجبن
الباذنجان المحشو على الطريقة الإيطالية.. وصفة بالخضراوات والجبن
الباذنجان المحشو على الطريقة الإيطالية.. وصفة بالخضراوات والجبن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد