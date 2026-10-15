نقيب الأطباء: وصول نسبة الوافدين إلى 50% ببعض الكليات الحكومية يستدعي تنظيم أعداد المقبولين

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، ترحيب النقابة بمبادرة «ادرس في مصر»، التي تستهدف جذب الطلاب الوافدين إلى الجامعات المصرية، مشددًا على أهمية تنظيم أعداد المقبولين بالكليات الحكومية بما يحافظ على فرص الطلاب المصريين في الالتحاق بها.

الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة التعليم المصري

وقال عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، إن النقابة تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة التعليم المصري وجذب الطلاب من الخارج، مع ضرورة وضع نسبة واضحة لقبول الوافدين بالكليات الحكومية.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن نسبة الطلاب الوافدين في بعض الكليات الحكومية وصلت إلى 50%، معتبرًا أن هذه النسب تستدعي إعادة تنظيم أعداد المقبولين، بما يحقق التوازن بين استقبال الطلاب من الخارج وتوفير فرص مناسبة للطلاب المصريين.

فرصة لاستيعاب أعداد إضافية من الطلاب

وأضاف أن الجامعات الأهلية يمكن أن تمثل فرصة لاستيعاب أعداد إضافية من الطلاب الوافدين، بما يدعم مبادرة «ادرس في مصر» ويتيح زيادة أعداد الدارسين من الخارج دون الإخلال بفرص الطلاب المصريين في الجامعات الحكومية.

وشدد عبد الحي على أهمية وضع قواعد واضحة لقبول الطلاب الوافدين، بما يحقق الاستفادة من جذبهم إلى مصر، ويدعم التعليم الجامعي، مع مراعاة احتياجات الطلاب المصريين وضمان عدالة توزيع الفرص التعليمية.