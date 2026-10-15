الجامعة العربية تشارك في المؤتمر الثالث للثقافة الإعلامية والتفاهم العالمي

تشارك جامعة الدول العربية، ممثلة بقطاع الإعلام والاتصال، في المؤتمر الثالث حول «الثقافة الإعلامية والمعلوماتية والتفاهم العالمي: السلام للجميع»، المقرر عقده يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر بالقاهرة، بالتعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أوتونوما، والمعهد الدولي للثقافة الإعلامية ببرشلونة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

وفي هذا السياق، صرّح السفير أحمد رشيد خطابي، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، بأن مشاركة الجامعة في هذه الفعالية الدولية تأتي انطلاقًا من التزامها بثقافة السلام والتعايش، وتجسيدًا لإرادة قوية للدفع بالحوار الثقافي والحضاري، وبما يعكس رؤيتها لبناء عالم تسوده قيم السلام والعيش المشترك، ونبذ نزعات التطرف والإقصاء والاستعلاء ورواسب الماضي.

ترسيخ السلام والتعددية والتنوع

وأشار خطابي إلى انخراط الجامعة الفاعل في هذا المسار البناء، في نطاق «تحالف الأمم المتحدة للحضارات»، ولا سيما توجهات «إعلان فاس 2022» و«إعلان الرياض 2025»، وفضاءات الحوار الإقليمي.

وأكد السفير أحمد رشيد خطابي أن دور الإعلام بمختلف مكوناته، بما في ذلك على وجه الخصوص الإعلام الرقمي، يشكل دعامة رئيسية في ترسيخ السلام والتعددية والتنوع والحق في الاختلاف، ومد جسور الحوار بين الشعوب، بعيدًا عن القوالب النمطية والتحريض على العنف والكراهية، بما في ذلك ازدراء الأديان.

وأشاد خطابي بالجهود المقدرة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، العضو المراقب بمجلس وزراء الإعلام العرب، لتنظيم هذا المؤتمر الرفيع، الذي تشارك فيه شخصيات أكاديمية وإعلامية وخبراء وكبار المسؤولين من دول عربية وأجنبية.