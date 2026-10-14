لأول مرة.. الجامعة العربية تحيي ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية في غزة

تُحيي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بالتنسيق والتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى الجامعة، يوم الأحد المقبل، ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة.

وأفادت الجامعة العربية، في بيان صادر اليوم "الأربعاء"، بأن إحياء هذه المناسبة الأليمة سيُقام للمرة الأولى بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، تنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية الوزاري في دورته العادية رقم 166، المنعقدة في سبتمبر 2026، باعتماد يوم 17 أكتوبر من كل عام يوماً لاستذكار ضحايا جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

جريمة الإبادة الجماعية في غزة

وأوضح البيان أن اختيار هذا اليوم يأتي تخليداً لذكرى استشهاد أكثر من 700 مواطن فلسطيني خلال أقل من 24 ساعة، في 17 أكتوبر 2023، بينهم ضحايا المجزرة التي استهدفت المستشفى الأهلي العربي «المعمداني» بمدينة غزة، إلى جانب مجازر أخرى ارتكبتها إسرائيل في القطاع.

وأكدت الجامعة العربية أن إحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية يستهدف توثيق الذاكرة الوطنية والإنسانية المرتبطة بالجريمة وضحاياها ومرتكبيها، على المستويات الإنسانية والسياسية والقانونية والثقافية والاقتصادية.

وأضافت أن إحياء هذه الذكرى يأتي نصرةً للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه والمتمسك بقضيته العادلة، وتجديداً للمطالبة بتوفير الحماية الدولية له في مواجهة ما وصفته بغطرسة الاحتلال وجرائمه المتصاعدة، وصولاً إلى تحقيق مطالبه المشروعة، وضمان حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وفقاً للشرائع والقوانين الدولية.