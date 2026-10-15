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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لحل مشاكل دوائرهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

حرص المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على لقاء عدد من نواب البرلمان وذلك لإستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة مؤكداً أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بمكتبه بالديوان العام .

استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم ، موجهاً بإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فوراً وتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ، مؤكداً أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي في إطار مناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالمحافظة.

أشاد المحافظ بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

ومن جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لإستقباله لهم واستماعه لمشاكل دوائرهم مؤكدين أننا جميعاً نعمل لصالح المواطن ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاته وتحقيق طموحاته.

اكد محافظ الشرقية حرصة دائماً  لتعزيز أواصر الثقه والتواصل الفعال مع أبناء المحافظة من خلال فتح قنوات تواصل مباشرة معهم بكافه الوسائل والطرق الممكنة والإستماع إلى شكواهم ، وكذلك متابعة طلباتهم ومشكلاتهم ، لإيجاد الحلول المناسبة لكافة المشكلات والعمل على تقديم أفضل الخدمات.

الشرقية محافظ الشرقية نواب البرلمان وحل مشاكل المواطنين

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