اعتقال 11 شخصا إثر اشتباكات بين مشجعي كرة قدم من البوسنة والشرطة في أثينا

أعلنت الشرطة اليونانية، اعتقال 11 شخصا، بينما أصيب أحد عناصر الشرطة؛ خلال اشتباكات وقعت قبيل مباراة ضمن دوري المؤتمر الأوروبي بين فريقي "باناثينايكوس" اليوناني و"بوراتس بانيا لوكا" البوسني.

وأقدم مشجعون لكرة القدم من البوسنة على قطع طرق والاشتباك مع الشرطة اليونانية، خلال ساعات الليل في وسط أثينا، كما تعرضت واجهة زجاجية وأثاث في أحد الفنادق لأضرار جراء أعمال العنف التي وقعت قبيل الفجر.

وأفاد بيان صادر عن الشرطة بأن نحو 150 مشجعا زائاً -كان بعضهم يحمل حجارة وقضبانا معدنية وألعااً نارية- ساروا في وسط المدينة، مما تسبب في تعطيل حركة المرور.

وأضاف البيان أن المشجعين هاجموا عناصر الشرطة فور وصولهم إلى الموقع، حيث وقعت الاشتباكات في شارع "ليوسيون" في العاصمة أثينا.