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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تعلن تخصيص 17 مليون جنيه إسترليني لإصلاح محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية

بريطانيا تعلن تخصيص 17 مليون جنيه إسترليني لإصلاح محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية
بريطانيا تعلن تخصيص 17 مليون جنيه إسترليني لإصلاح محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية
أ ش أ

 أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم /الخميس/، أنها ستقدم تمويلا بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني لإصلاح محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في أوكرانيا، والتي تضررت جراء هجوم بمسيرة روسية العام الماضي.

وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان لها، أن هذا الدعم سيكون جزءا من برنامج تمويل دولي لدعم السلامة النووية في أوكرانيا وإعادة الإعمار والتنمية، وينسقه بنك التنمية الأوروبي بالتعاون مع الحكومة الأوكرانية والدول المانحة في مجموعة السبع.

وسيخصص هذا الدعم لإجراء إصلاحات جوهرية لاستعادة وظائف الاحتواء والتهوية في هيكل المحطة، وضمان الحفاظ على عمره الافتراضي، فبدون هذه الإصلاحات، قد يؤدي التآكل إلى تقويض عقود من الاستثمارات الدولية، مما يخلق مخاطر بيئية وأمنية طويلة الأمد.

وأكد وزير الخزانة البريطانية، جون هيلي، أن التزام بريطانيا تجاه الشعب الأوكراني راسخ.

يُشار إلى أن بريطانيا تتمتع بسجل طويل من دعم السلامة النووية في تشيرنوبيل، فقد كانت من الجهات المانحة المؤسسة لـ "حساب التعاون الدولي بشأن تشيرنوبيل" في عام 2020، حين تولت مسؤولية دعم السلامة في منطقة حظر تشيرنوبيل، وقد بلغ إجمالي مساهمات بريطانيا في هذا الحساب 8 ملايين يورو، مما يجعلها ثالث أكبر جهة مانحة منفردة بعد النرويج وفرنسا.

الحكومة البريطانية إصلاح محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في أوكرانيا هجوم بمسيرة روسية

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