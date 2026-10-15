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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للسنة الخامسة على التوالي.. مصر تفوز بجائزة «Speedtest Award» لأسرع إنترنت في إفريقيا 2026

جهاز الاتصالات
جهاز الاتصالات

حافظت مصر على صدارتها الإفريقية في سرعة الإنترنت الثابت على مدار 5 سنوات، حيث أعلنت شركة "أوكلا" العالمية (Ookla) المتخصصة في قياس وتقييم أداء شبكات الاتصالات والإنترنت، فوز جمهورية مصر العربية بجائزة "Speedtest Award" لأسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الإفريقية خلال النصف الأول من عام 2026؛ تقديرًا للأداء المتميز لشبكات الإنترنت الثابت في مصر، وتفوقها على نظيراتها في مختلف دول القارة.

وجاء الإعلان، على هامش فعاليات مؤتمر Network X 2026، الذي تستضيفه العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2026.

ويأتي هذا الإنجاز؛ تتويجًا للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة شبكات الاتصالات، والتوسع في نشر شبكات الألياف الضوئية بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تحسين جودة خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرة الشبكات على استيعاب الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات والبيانات، ويدعم مستهدفات الدولة في التحول الرقمي.

وتستند الجائزة إلى نتائج القياسات الفعلية لأداء شبكات الإنترنت الثابت، والتي تجريها شركة «أوكلا» من خلال منصة Speedtest، اعتمادًا على مجموعة من المؤشرات الفنية التي تعكس تجربة المستخدمين الفعلية، بما يضمن تقييمًا موضوعيًا لمستويات سرعة وكفاءة الشبكات.

وقد أظهرت نتائج التقييم، تحقيق شبكات الإنترنت الثابت في مصر أداءً متقدمًا مقارنًة بدول القارة الإفريقية، مما أهل مصر للحصول على الجائزة خلال النصف الأول من عام 2026.

ويعكس هذا التقدير الدولي، نجاح الجهود التنظيمية والفنية التي يقودها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات، في متابعة مؤشرات أداء الشبكات، وتحفيز الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستخدمين، بما يسهم في الحفاظ على مكانة مصر الرائدة على مستوى القارة الإفريقية في سرعة الإنترنت الثابت وتعزيز تنافسية قطاع الاتصالات المصري.

وتسلّم الجائزة، نيابًة عن المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الوفد المصري المشارك في المؤتمر، والذي ضم المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد الفوي، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشؤون الفنية للاتصالات، والدكتور حسام عبد المولى، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز للشؤون الفنية والجودة، والمهندس أحمد شوقي عبد الغفار، مدير إدارة الحوكمة الفنية للإنترنت بالجهاز، وذلك خلال مراسم التكريم التي أقيمت على هامش فعاليات المؤتمر.

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن حصول مصر على هذه الجائزة يعكس ما تحقَق من تقدُم ملموس في تطوير شبكات الإنترنت الثابت ورفع كفاءتها، ويؤكد نجاح الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الاتصالات. 

وأوضح أن هذا التقدير الدولي يمثل حافزًا لمواصلة تنفيذ خطط الجهاز الهادفة إلى تطوير الشبكات ورفع كفاءتها، وتحفيز مقدمي الخدمة على ضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية، بما يضمن تقديم خدمات اتصالات أكثر كفاءًة وجودًة للمواطنين، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

كما أعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به شركة «أوكلا» في قياس أداء شبكات الاتصالات وفقًا لمعايير دولية، وإتاحة مؤشرات موضوعية تسهم في تشجيع الدول ومقدمي الخدمات على تطوير شبكاتهم وتحسين تجربة المستخدمين، مؤكدًا استمرار الجهاز في اتخاذ الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة للارتقاء بجودة خدمات الاتصالات وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جهاز اتصال اتصالات

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