اكتشاف صادم في اليونان.. 200 حيوان داخل منزل امرأة وتحرك عاجل من الشرطة

أعلنت السلطات اليونانية يوم الخميس إلقاء القبض على امرأة بعد العثور في منزلها على 200 حيوان تعيش في ظروف غير ملائمة.

وأفادت الشرطة اليونانية بإلقاء القبض على امرأة تبلغ من العمر 54 عاماً في شمال اليونان، بعد أن اكتشفت الشرطة وجود 200 حيوان تعيش في ظروف غير ملائمة داخل منزلها في منطقة "ثيرمي" بالقرب من مدينة ثيسالونيكي.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية (أثينا-مقدونيا)، نقلاً عن بيان للشرطة، أن العناصر الأمنية عثرت خلال عملية تفتيش بعد ظهر يوم الأربعاء على 120 كلباً و70 قطة و10 رؤوس من الماعز في العقار.

وجاء هذا الاكتشاف في أعقاب القبض على المرأة على خلفية مشادة مع امرأة أخرى، يُزعم أنها وجهت إليها تهديدات.

وأوضحت الشرطة اليونانية أن الحيوانات كانت تُحتجز دون مأوى ملائم أو ظروف صحية مناسبة، وهو ما يعد انتهاكاً للوائح الرفق بالحيوان.